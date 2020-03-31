‘Uyuşturucu ithalatı ve ziraatı’ yapan zanlı tutuklandı

Yedikonuk’ta bir eve yapılan operasyonda zanlı T.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Osman Üreten, zanlı T.A.’nın kanunsuz uyuşturucu madde ziraat ithal ve tasarrufu suçlamasıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30 Mart 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce alınan bilgi üzerine zanlının Yedikonuk’daki ikametgâhında hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada bilgisayar dolabının içinde karton bardaklarda ekili 10 kök hintkeneviri bitkisi ile oda içinde bir miktar hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri güneyden ithal ettiğini itiraf ettiğini ve yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve iki kefilin 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.