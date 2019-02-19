Uyuşturucu ile Ercan'dan giriş yapmaya çalıştı 

Ercan Havalimanı'nda ülkeye giriş yapan B.S. uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S.(E-31)’ye üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve el bagajında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.