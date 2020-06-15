Üstel: “Sağlık ve Ulaştırma izinlendirdi”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, basın toplantısı düzenledi, gelen şahıslarla ilgili topu Lapta Belediyesi’ne attı, “Lapta Belediyesi mail atarak davet etti, biz de ön ayak olduk” dedi.

Ülkeye karantinasız giriş yapan kişilerle ilgili konuşan Üstel, ortada yasadışı bir durum olmadığını iddia etti, Sağlık ve Ulaştırma Bakanları’nın konuyu “izinlendirdiğini” savundu.

Konuyu bakanlar Kurulu’na önerge şeklinde ilettiğini söyleyen Üstel “Biz bu çağrıya olumlu yaklaştık. Öncesinde listeyi bize gönderdiler, bu listeyi Sağlık Bakanlığı’na gönderdik. Bu listeyi Bakanlar Kurulu gündemine önerge ile taşıdık. Bu isimleri bakanlar Kurulunda karantina otelinde kalmaları ve teknik çalışmaları yaptıktan sonra ülkede ayrılmak için izin istediler. Hem sağlık hem de Ulaştırma’dan alınan izin neticesinde ülkeye geldiler. Teknik çalışmalarını yaptılar, ve ayrıldılar. Bu insanlar buraya gelirken Lapta Belediyesi’nin çağrısı olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Basın toplantısına katılan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de konunun siyasi iç hesaplaşmaya malzeme edildiğini savundu, “İlgili şirket de buna üzüldü” dedi.

Gürcafer gelen şahısların yatırım için geldiklerini iddia ederek “Biz şimdi bu yatırımı incitmiş ve gücendirmiş durumdayız” dedi.

YENİDÜZEN muhabirinin “Gelişler Bakanlar Kurulu tarafından izinlendirildi mi?” sorusuna karşılık ise Üstel “Biz bu önergeyi Bakanlar Kurulu’na getirdik. Her zaman Bakanla Kurulu’nun izni vardır. Sağlık Bakanlığı’nın iznini de Ulaştırma’ya ilettik” dedi.

“Tamamen yasal zeminde bu işi yaptık, hukuk dışı bir durum yoktur” “Bakanlar Kurulu’na önergemiz yanımdadır. Alınan izinler çerçevesinde bu özel uçak ülkeye geldi” “Bu ilk izinlendirme değildir, bundan önce de bu tip izinlendirmeler yapıldı”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Lapta’da açılan marina ihalesine dikkat çekerek “Bu ihaleye katılan ve ihaleyi alan iki şirket vardı. Birinci şirketin süresi dolmak üzere olduğu için, Lapta Belediye Başkanı’nın ikinci şirkete yaptığı çağrı vardır. Bu gelen şirket dünya turizminde öncü… Lapta Belediyesi bu şirkete mail yoluyla çağrı yaptı, ikinci şirkete çağrı yaptı. Bu insanların buraya gelmesiyle müteahhitler birliğinin bizden bir talebi oldu, teknik heyetiyle buraya gelmek için izin istenmiştir.