Ülviye Beşe;“Düdük çalmak da bir sanattır”

Hüseyin KIRAL

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde hakem olarak görev yapan Ülviye Beşe, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Spor aşığı olan Beşe, meslek hayatına beden eğitimi öğretmeni olarak devam ederken, 2011 yılında başladığı basketbol hakemliğine 2013 yılından itibaren Türkiye 1. Ligi’nde devam ediyor.

1979 Lefkoşa doğumlu 37 yaşında olan Ülviye Beşe, ilkokul yıllarında jimnastik ile başladığı spor hayatına basketbol, voleybol, hentbol ve badminton branşlarında en üst seviyelere uğraş verdi. Bu uğraş sonunda meslek olarak beden eğitimi öğretmeni olmasını getirirken, yaşının ilerlemesi ile birlikte faal sporculuktan hakemliğe geçti.

Düdük çalmaya başlamadan önce yaptığı branşlarda şampiyonluklar yaşayan Beşe, Badminton Federasyonu’nun kurulması ile birlikte salladığı raket sayesinde Türkiye şampiyonlukları yaşarken, Türk milli takımı ile de birçok avrupa kupası karşılaşmasında mücadele etti.

“SALONDA YERİNDE DÜDÜKLER ÇALARSAK MÜCADELE ANLAM KAZANIR”

Ülviye Beşe, 2002 yılında masa hakemliği ile başladığı hakemlik serüvenine ülkemizde basketbol liglerinin tüm katagorilerinde devam ederken, son üç yıldır Türkiye deplasmanlı veya bölgesel basketbol liglerinde de görev alıyor. Beşe, önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde düdük çalmaya hazırlanıyor. Düdük çalmanın bir müzisyenin enstrumanını doğru çalması gibi olduğunu söyleyen Ülviye Beşe, “Bir müzisyen de yerine göre çalmazsa o eser yanlış olur. Bizler de salonda doğru ve yerinde düdükler çalarsak o zaman o mücadele anlam kazanır” dedi. “O nedenle düdük çalmak da bir sanattır” açıklamasını yapan Beşe, “Genel olarak ülkemizdeki diğer branşlara da baktığımız zaman hakem sayısı az ve bu sayıyı yükseltmek için hakemlik mesleğini daha cazip hale getirmeliyiz” dedi.

“2013 YILINDAN TÜRKİYE MACERAM BAŞLADI”

Ülkemizde 2011 yılında basketbolda düdük çalmaya başlayan Ülviye Beşe, birçok final maçının yanı sıra makam kupa final karşılaşmalarında da başarılı maçlar yönetti. 2013 yılında KKTC Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında imzalanan protokol sayesinde Türkiye basketbol liglerinde düdük çalmaya başlayan altı hakemden biri olan Ülviye Beşe, “Bu protokol sayesinde Türkiye liglerinde altı hakem görev yapmaya başladık. Ancak bugün sadece ülkemi ve bağlı olduğum KKTC Basketbol Federasyonu’nu tek başıma temsil ediyorum. Bu süre zarfında Türkiye’de ellinin üzerinde maçta görevlendirildim. Türkiye’de hakemliği devam edebilmek için her yıl sezon öncesi kondisyon ve yazılı olarak yeterlilik sınavına giriyorum ve hakemlik yapmaya hak kazanıyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE HER HAFTA GÖREV YAPIYORUM”

Şu anda Süper Lig hariç, kadın ve erkek bütün liglerde hakem olarak görev yaptığını belirten Beşe, “Süper Lig’de düdük çalabilmek için klasman atlamam gerek. Benim şu anda C klasman lisansım var, B olması gerekir. Türkiye’deki karşılaşmalarda bölgesel ligler haricinde 3’lü mekanik kullanıyoruz. Şu anda adada tek 3’lü mekaniği bilen hakemim. 2015-2016 sezonunda genç erkekler kategorisinde Türkiye bölge şampiyonalarından Mersin bölgesinde final maçı oynattım. Mevcut sezonda Türkiye Basketbol liglerinde her hafta görev yapmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu