Uluslararası, Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, sanat, kültür ve iletişim temelinde, sosyal bilimlerin tüm alt dallarındaki çalışmaları içeren Uluslararası, Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi (International Journal of Art Culture and Communication – IJACC)’nin yeni sayısı yayınlandı.

Dergi Park sistemi üzerinden yayınlanan hakemli e-derginin yeni sayısında, altı bilimsel makale yer alıyor.

Derginin yeni sayısında; Yayına kabul edilmiş çalışmalardan, “KätheKollwitz’in ‘Yoksulluk’ Adlı Yapıtının Çözümlenmesi”, “Akıllı Telefon Ortamında Resimli Çocuk Kitapları (Efe Misafirlikte, Zeynep İle Zeytin)”, “Sanat Müzelerinde Sağır ve İşitme Engelli Bireylere Dönük Sosyal Erişim Programları ‘Amerika Birleşik Devletleri Örneği’”, “Fotoğraf Sanatında Fotografik Malzemenin Görsel Bir Dil Olarak Kullanımı”, “İletişimin Döngüsel Süreci Bağlamında Sözlü İletişim” ve “İlk Çağlardan Günümüze Tempera Resim Tekniği” başlıklı makaleler yayımlandı.

Yayınlar web üzerinen kabul ediliyor…

2018 yılında yıllık olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2019 yılından itibaren yıl iki kez yayınlanmaya başladı.Temelde, sanat, kültür ve iletişim olmak üzere, sosyoloji, hukuk, felsefe, edebiyat, siyaset bilimi gibi, sosyal bilimlerin tüm alt dallarındakiakademik araştırmalara açık olan dergide, çift kör hakemlik sistemi uygulanıyor. Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi’nde, Türkçe ve İngilizce dilinde, araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviriler ve kitap incelemeleriyayına kabul ediliyor.

Editörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın, Editör Yardımcılığını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Ögüç’ün sürdürdüğü derginin, Editör Kurulunda, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Yrd. Doç. Dr. Dolunay ve Yrd. Doç. Dr. Öğüç yer alıyor.

Dergi ana sayfasına, http://dergipark.gov.tr/ijacc linkinden; dergi cilt 2 sayı 1’e, https://dergipark.org.tr/ijacc/issue/47197linkinden erişilebiliyor. Yeni makale gönderimleri ise, ana sayfadaki ‘Makale Gönder’ butonu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Dergi Temelde Sanat, Kültür ve İletişim Olmak Üzere Tüm Sosyal Bilim Dallarına Açık…

Doç. Dr. Fevzi Kasap editörden başlıklı yeni sayı önsözünde, yeni sayının heyecan ve mutluluğunu taşıdıklarını derginin temelde, sanat, kültür ve iletişim olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt dallarına açık olduğunu ifade etti.

Editör Doç. Dr. Kasap, önsözde,“Derginin, siz değerli akademisyenlerin özgünçalışmaları ile kısa sürede akademik anlamda önemli katkıları olacak uzun soluklu bilimsel bir yayına dönüşeceğineilişkin inancımızı; yine, sizlerin değerligörüşleriniz, eleştirileriniz ve katkılarınızın bu sürece hız kazandıracak olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Derginin yeni sayısının yayınında kıymetli emekleri için, Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Ögüç’e; Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu’muza ve katkı veren yazarlar ile siz okuyucularımıza teşekkür eder; yeni sayımızın, bilim ve sanat dünyasına faydalı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.

Farklı birçok üniversiteden alanında yetkin akademisyenler hakem kurulunda yer alıyor; her yeni sayıda kurul geliştiriliyor

Dergi bünyesinde editöryelsüreciyürüten “EditörKurulu”nun yanı sıra, derginin yayın politikalarını belirleyen ve yayımlanmasında görevüstlenen “Yayın Kurulu” yer alırken, farklı üniversitelerden, alanında yetkin isimlerin yer aldığı bir hakem kurulu oluşturuldu. Ulusal ve

Uluslararası saygın indekslerde yer edinmek hedefleniyor…

Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi’nin, gelecekte, ulusal ve uluslararası pek çok saygın indekste yer alması hedefiyle, dünyanınbirçokülkesindekiözgün ve nitelikli bilimsel eserler üreten akademisyenlere ulaşılmasıamaçlandığı yayına kabul kararının da, bu ilke ışığında, titizlikle verildiği ifade edildi.

Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Dolunay ve Yrd. Doç. Dr. Ögüç ise yeni sayının, bilim ve sanat dünyasına faydalı olması dileklerini ifade ederek, bir cilt ve sayıda yayınlanıncaya değin, kabul edilen çalışmaları bekletmemek adına, online first uygulamasına geçilmesinin hedeflendiğini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirttiler.