Uluçay başsağlığı mesajı yayımladı

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Kaplıca'da aynı aileden 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Uluçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Kaplıca’da meydana gelen elim olay sonucu boğularak yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Dileğim bu kötü hadiselerin bir daha yaşanmamasıdır. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.