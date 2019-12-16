Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Geçitkale Havaalanı’nın, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üssüne dönüştürülmesini şiddetle protesto ettiklerini belirterek, “Ülkemizde İHA ve SİHA üssü istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinde süregelen gerginliğin çatışma ve savaş riskini her geçen gün arttırdığını ve tırmandırılan gerginlik politikasından tüm tarafların zararlı çıkacağını belirten Korkmazhan, ne Kıbrıs sorununun, ne de doğal gaz konusunun tehdit, gerginlik ve çatışmayla çözüleceğini kaydetti.

İHA ve SİHA nakliyatının durdurulmasını ve Geçitkale Havaalanı’nın sivil yönetime devredilmesini talep eden Korkmazhan, var olan asker ve silahlarında güven arttırıcı önlemler çerçevesinde kademeli olarak azaltılmasını talep etti.

Korkmazhan, çatışma ve savaş riskini bertaraf etmek için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve temelinde biran önce başlaması gerektiğini kaydett