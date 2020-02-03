Ulaşımda Hangi Servis Firmasını Tercih Etmelisiniz

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Günümüzün en büyük sorunu ve gün geçtikçe kronikleşen bir problem haline gelerek bitmeyen trafik çilesi her yönden insanları olumsuz etkilemekte. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ulaşımda yaşanan aksaklıklar bir çok sorunu da beraberinde getiriyor.

Bugün trafikte araçlara baktığımız zaman neredeyse hepsinde 1 kişi var ve herkes aynı noktaya ulaşım sağlamaya çalışıyor. Bu problemi çözmek için elbette bizlere de görevler düşmüyor değil.

Toplu Taşımaya Yönlenmeliyiz!

Evet yanlış duymadınız toplu taşıma! Bugün İstanbul içinde hemen her noktada hatta adım başı diyebileceğimiz otobüs durakları mevcut, metrobüsler 24 saat aralıksız hizmet veriyor, metrolar bir çok yerde var ve tabi ki gemi seferleri.

Yani aslına bakıldığı zaman ulaşım için toplu taşıma araçlarını tercih etmek hem zaman dan tasarruf ettiriyor, hem de maliyetlerden. Bu sebeple çoğu şirket özel servis hizmeti alarak bu sorunların önüne geçmeyi başarabiliyor. Bunun sırrı servis taşımacılığı hizmetinde…

Nedir Servis Taşımacılığı ? Firmalar neden servis kullanıyor ?

Servis taşımacılığı hizmetinin sektör olarak ilk adımı 1970 yılında atılarak bugüne kadar hızla yayılmıştır. Neden bugüne kadar hala en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı derseniz, aslında burada ilk amaç insanların motivesini ulaşım stresi ile düşürmemektir.

Buna bağlı olarak iş verimliliğini arttırabilmektir. Her gün evinden işine yaklaşık 3 saat süren bir yolculuk sonrası bezginlik sendromlarının artması haliyle performansı doğrudan etkilemektedir. Ancak servis hizmeti ile ulaşım sağlayan kişiler için bu süre 1 saatten daha az süreye kadar kısalmaktadır.

İş verenin memnuniyeti sadece bununla sınırla kalmayıp, aynı zaman da personele yol ücreti ödemeyerek maliyetlerini kontrol altında tutabilmesidir.

Hangi Servis Firmasını Tercih Etmeli ?

Öncelikle İstanbul’un ticaret şehri olduğunu bilmeyen yok diye düşünüyoruz. Haliyle her sektörde haklı veya haksız bir çok rekabet bulunmakta ve bu durum insanlarda fazlasıyla kafa karışıklığı yaşatmakta.

Bu anlamda siz değerli ziyaretçimize çok reklama kaçmadan fikir verebilmek amacıyla Meva Turizm şirketinden bahsedeceğim. Çünkü bizde bu şirketten uzun yıllardır personel servisi hizmeti almaktayız.

Meva Turizm’i tercih etmeden önce çok araştırdım. Tarihçesi 2009 yılında kurulmuş şirketin ana faaliyeti tamamen servis taşımacılığı üzerine. Kendileriyle uzun görüşmeler yaptık hatta ikna olmak için yerlerinde ziyaret ettik.

Bu şirketle görüşmeden önce görüşme sağladığımız 2 firma daha oldu ve açıkçası ikna olamadık. Ama Meva Turizm’in ilk tanışmada e-posta ile gönderdiği sunum ve gerçekten işlerine yaptığı yatırımları gördükten sonra evet biz burayı tercih etmeliyiz dedik.

Siz de firma arayışındaysanız mutlaka Meva Turizm ile görüşmenizi tavsiye ediyorum. 444 1 392 numaralı telefondan direk talep geçebilirsiniz…

Asıl konumuza dönecek olursak, bir servis şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyiz ? Öncelikle firmanın evveliyatını ve mevcut durumunu araştırın;

Hangi yılda kurulmuş

Kaç öz malı araçla hizmet veriyor

Kaç tane taşeron çalışanı var

Hangi yetki belgelerine sahip

TSE ve İSO standartları belgelerine sahip mi? Sahipse uygulama yapılıyor mu?

Firmanın sektörde ki deneyimi kaç yıl

Referansları isteyin. (Üşenmeyerek referansları arayın ve konuşun)

Kurumsal şirketlere hizmet veriyor mu?

Proje bazlı olarak en fazla kaç araç ile hizmet veriyor.

Sizinle görüşme yapan kişinin tutumları ve görünüşü

Şoförlerin konusunda kaç yıl deneyimli olduğunu

Araçların periyodik bakımlarının nasıl yapıldığını

Şirketiniz olduğu bölgede servis sorumlusunun olup olmadığını

Hangi sigortaların yapıldığını? (Kasko, feri kaza koltuk sigortası ve güzergah sigortası şart)

Gibi kriterlerin hepsini bir araya getirerek doğru servis şirketi tercih etmelisiniz. Çünkü servis taşımacılığı hizmeti gerçekten çok ince elenerek tercih edilmesi gerekiyor. Sonuç olarak anlaşacağınız firma ile en az 1 yıl sözleme yapılacak ve bu süre size kabusa dönebilir.

Tercih ettiğiniz şirketten taahhüt istemeyi unutmayın!

Personelinizin güvenle ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması lüks bir durum değil. Bu şartları sağlayan gerçekten bir çok firma mevcut. Özellikle anlaşma aşamasındayken;

Hizmette kullanılacak araçların marka ve model bilgilerini

Ödeme konusunda ki şartlar

Aksamalarda alınacak önlemleri

ve daha bir çok konuyu kendi şartlarınıza göre mutlaka karşılıklı görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Şayet gerçekten her şey istediğiniz gibi gidiyorsa tavsiyemiz o servis şirketi ile uzun yıllar çalışmanız. Çünkü bizim Meva Turizm ile servis taşımacılığı konusunda anlaşana kadar çok kötü diyebileceğimiz deneyimler yaşadık. Sizin yaşamamanızı temenni ediyoruz.