UKÜ’de Kıbrıs Gecesi düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2017- 2018 Akademik Yılı yeni kayıtlı öğrencilere Oryantasyon Programı kapsamında Kıbrıs Gecesi düzenledi. Kıbrıs Gecesi’nde, Türkiye’den ve dış ülkelerden gelen öğrencilere Kıbrıs’ın gelenekleri ve görenekleri hakkında bilgiler verildi.

Oryantasyon Programı dolayısıyla gerçekletirilen Kıbrıs Gecesi, yeni kayıtlı öğrencilere üniversiteye uyum sağlama, Kuzey Kıbrıs’ı tanıma ve Kıbrıs kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı sundu. Düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Kültürü’ne ait yiyecekler tanıtılırken; Vadili Gençlik Merkezi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları sergilendi.