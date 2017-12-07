Uçak biletlerine ZAM YOLDA!

YENİDÜZEN (Özel)

Türk Lirası’nın günden güne değer kaybetmesi, döviz kurlarının önlenemez yükselişi nedeniyle uçak bileti fiyatlarına zam kapısı aralandı.

Havayolu işletmeciliği giderlerinin döviz üzerinden olması nedeniyle bilet fiyatlarının artması da gündeme geldi.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya, havayolu işletmeciliğinde giderlerin büyük çoğunluğunun dövize endeksli olduğunu söyledi, şu anda herhangi bir artışın söz konusu olmadığını ancak bu yönde bir adım atılmasını doğal karşıladığını kaydetti.

Hürriyet’e konuşan Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ise döviz kurlarındaki değişikliklerle uçak bilet fiyatlarına yansıtmamak için mücadele verdiklerini söylese de önümüzdeki yıl 352 TL’lik tavan fiyatta yüzde 10’luk artış yaşanabileceğine işaret etti.

Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy:

325 TL’lik tavan fiyatta yüzde 10’luk artış yaşanabilir

Hürriyet’e konuşan Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, döviz kurlarındaki değişikliklerle uçak bilet fiyatlarına yansıtmamak için mücadele verdiklerini söylese de önümüzdeki yıl 352 TL’lik tavan fiyatta yüzde 10’luk artış yaşanabileceğine işaret etti.

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya:

Artış olmasını doğal karşılarım

Pegasus Kıbrıs Genel Müdürü Zeki Ziya ise havayolu işletmeciliğinde giderlerin büyük çoğunluğunun dövize endeksli olduğunu söyledi.

Ziya, şu anda herhangi bir artışın söz konusu olmadığını ifade ederek, bu yönde bir adım atılmasını doğal karşıladığını kaydetti.

Döviz artışının maliyetlere nasıl yansıdığının önemli olduğuna da değinen Ziya, “Maliyetlerin artışı belirleyecek. Dövizin durumuna göre şekillenecek” şeklinde konuştu.