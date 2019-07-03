Uçak biletlerinde 'yaz' uçuşu

İSTANBUL’A UÇMAK DAHA DA PAHALILAŞTI… Her dönem sıklıkla tercih edilen İstanbul için gidiş-dönüş fiyat bu ay daha da arttı. Mayıs’ta 569 TL olan en düşük İstanbul bileti 775 TL’ye yükseldi.

ADANA VE İZMİR BİLETLERİNDE GERİLEME… Mayıs sonu 915 TL olan İzmir uçak biletinin 790 TL’ye, 944 TL’ye çıkan Adana bilet fiyatının da 300 TL gerileme ile 643 TL’ye düştüğü görüldü. Yaşanan düşüşe rağmen yüksek fiyatlar yine de yüz güldürmedi.

ERCAN- LARNAKA FARKI… Avrupa seyahatlerinde uçak biletlerine yansıyan ‘kuzey-güney’ farkı bu ay da etkisini hissettirdi. Örneğin; Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı uçuşa en az 2 bin 548 TL ödenmesi gerekirken, bu rakam Larnaka’dan aktarmasız uçuş için bin 216 TL olarak kayıtlara geçti.

Ayşe GÜLER

Yaz tatili ile birlikte uçak biletlerindeki fiyatlar cep yakacak.

Bayram dönemine kıyasla Adana ve İzmir uçak biletlerinde az da gerileme yaşansa da yüksek fiyatlar, vatandaşları yurt dışı seyahatleri için iki kez düşündürecek.

3 Temmuz-10 Temmuz arasında vatandaşlar, Türkiye seyahatleri için en az 775 TL ödeyecek.

Örneğin İstanbul’a seyahat edecek bir kişi gidiş-dönüş uçak bileti için 775 TL ile bin 199 TL arasında fiyat aralığı ile karşı karşıya kalacak.

En çok tercih edilen şehirler arasında olan İzmir için ise en az 790 TL, en çok bin 151 TL ödenecek.

Bayram tatiline kıyasla İzmir’e ödenecek gidiş-dönüş uçak biletinde az da olsa düşüş yaşandı. Bu rakam, en az 915 TL’ydi.

İzmir’de olduğu gibi, Adana uçak biletlerinde de bu ay gerileme görüldü.

944 TL’ye çıkan Adana bilet fiyatı bu ay 300 TL gerileme ile 643 TL’ye düştü.

Yaz tatili için seçenekler arasında yer alan Gaziantep için aktarmalı uçmak 978 TL’den başlıyor.

Avrupa uçuşta kuzey-güney farkı…

Avrupa seyahatleri için ise uçak biletlerine yansıyan ‘kuzey-güney’ farkı bu ay da etkisini hissettirdi.

Örneğin; Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı uçuş için en az ödenecek miktar 2 bin 548 TL oldu. Bayram tatiline kıyasla az da düşüş yaşansa da yine de belirlenen fiyat cep yaktı…

Larnaka Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmasız uçuşlarda ise yarıya yarıya fark görüldü, bin 216 TL oldu.

Roma seyahati için kuzeyden uçmak bin 966 TL ile 2 bin 812 TL arasında iken, güneydeki bilet fiyatları 2 bin 52 TL ile 2 bin 837 TL civarında…

Öte yandan İtalya için ise uçak bileti fiyat aralığı ise Ercan Havaalanı’ndan bin 985 TL,

Larnaka Havaalanı’ndan bin 658 TL.

Dövizdeki yüksek kurlara rağmen Avrupa seyahati için güneyin daha cazip olduğu rakamlara da yansıyor.

YENİDÜZEN 3 Temmuz ila 10 Temmuz tarihleri arasındaki uçak bileti fiyatlarını araştırdı, ortaya çıkan tablo cep yaktı.

NEREYE, NE KADAR BİLET FİYATI…

İstanbul’a gitmek için minimum 775 TL

Bayramda artış gösteren İstanbul uçak bileti fiyatları, bu ay daha da tırmanışa geçti.

Mayıs’ta İstanbul’da gitmek isteyenlerin cebinden çıkan fiyat aralığı 569 TL-bin 412 TL arasında iken bu rakam Temmuz’da 775 TL-1193 TL oldu.

Adana biletlerinde 300 TL düşüş…

3 Temmuz-10 Temmuz arasında Adana’ya gitmek isteyenlerin cebinden çıkacak miktar ise en az 643 TL…

Bayram’a kıyasla Adana bilet fiyatlarında hatırı sayılı bir düşüş yaşandığı görüldü.

31 Mayıs’ta Adana bileti fiyatı 944 TL olarak belirlenmişti.

En yüksek miktar ise bin 152 TL olarak kayıtlara geçti.

İzmir biletleri de geriledi…

Adana bilet fiyatlarında olduğu gibi İzmir için de ücretlerde düşüş yaşandı.

Temmuz ayında bir haftalık İzmir seyahat için gidiş-dönüş uçak bileti kesecek olanların cebinden en az 790 TL çıkacak.

Bu rakam 30 Mayıs’ta 915 TL’ydi.

Bayram tatiline kıyasla en yüksek uçak bileti fiyatı ise bin 152 TL olarak belirlendi.

Gaziantep için en az bin 978 TL…

Yaz tatillerinde kültür turlarına ilginin artmasıyla birlikte Gaziantep bilet fiyatları da hareketlendi.

Bir aktarma ile gerçekleşecek uçuş için en az ödenecek rakam 978 TL…

Saat ve tercih edilen havayolu şirketine göre söz konusu rakam bin 526 TL’ye kadar çıkabiliyor.

AVRUPA’YA UÇMAK NE KADAR?

Londra: Kuzeyden 2 bin 548 TL, güneyden bin 216 TL…

Yurt dışı tatili için her dönem tercih edilen Londra’ya uçmak bu ay da cep yakacak.

Daha önce bayram tatilinde Ercan Havaalanı’ndan yapılacak uçuş için ödenecek en az miktar 2 bin 901 TL’yi.

Bu rakam 3 Temmuz- 10 Temmuz arasındaki bir haftalık seyahat için az da olsa gerileyerek, 2 bin 548 TL’ye düştü.

Aktarmalı şekilde gerçekleşecek uçuş için en çok ödenecek miktar ise 3 bin 735 TL.

Öte yandan bu rakam Larnaka’dan uçacaklar için yarı yarıya fark edecek, bin 216 TL olacak.

Larnaka-Londra aktarmasız uçuş için en yüksek fiyat bin 745 TL.

Roma için fiyat aralığı…

Bayram tatiline kıyasla, bu ay Roma uçak biletinde az da gerileme yaşandığı görüldü.

Bir haftalık Roma tatili yine de cep yaksa da, Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı şekilde uçmak için bilete en az bin 966 TL ödenecek.

En yüksek fiyat ise 2 bin 812 TL…

30 Mayısta bu rakam en az 2 bin 410 TL en fazla da 4 bin 597 TL’ydi.

Güneyde ise fiyat aralığı 2 bin 52 TL ile 2 bin 837 TL arasında…

İtalya…

İtalya için ise uçak bileti fiyat aralığı ise Ercan Havaalanı’ndan uçuşlar için bin 985 TL ile 2 bin 845 TL arasında.

Bu fiyatlar, Larnaka Havaalanı’ndan aktarmasız uçuşlarda bin 658 TL ile 2 bin 404 TL dolaylarında…