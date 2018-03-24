UBP’nin belediye başkan adayları netleşti
UBP, yerel seçimde yarışacak adaylarını belirledi
UBP, yerel seçimde yarışacak adaylarını belirlemeye devam ediyor. Haber Kıbrıs sitesinin haberine göre; Ulusal Birlik Partisi Lefke Belediye başkan adayını ön seçimle belirledi. Üç adayın yarıştığı seçimi Timuçin Pirgalıoglu kazandı. YENİDÜZEN’in bugüne kadar elde ettiği bilgilere göre UBP’nin netleşen adayları şu şekilde: Lefkoşa- Hasan Sertoğlu, Güzelyurt - Mahmut Özçınar, İskele - Hasan Sadıkoğlu, Lefke - Timuçin Pirgalıoğlu,
Lapta - Fuat Namsoy, Gönyeli - Mustafa Akyön, Değirmenlik - Bozdağ Töre, Büyükonuk - Ahmet Sennaroğlu, Paşaköy - Habil Tülücü, Beyarmudu - İlker Edip, Mehmetçik - Cenk Şeren, Vadili - Mehmet Adahan, İnönü - Turgut Çevirgen, Serdarlı - Halil Kasım, Esentepe - Muhammet Aygün,
Alayköy - Arif Ulaş, Dikmen - Mehmet Özsezer, Dipkarpaz - Mehmet Demirci, Tatlısu - Ali Çil,
Akdoğan - Erdinç Akgür. UBP tarafından desteklenecek olan bağımsız adaylar ise şunlar:
Girne - Nidai Güngördü, Mağusa -İsmail Arter, Çatalköy - Mehmet Hulusioğlu, Alsancak - Firat Ataser,
Geçitkale - Olsan Oran, Yeniboğaziçi -Katip Demir