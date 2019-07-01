Ayşe GÜLER

UBP-HP Koalisyon Hükümeti, ‘tasarruf’ adı altında, kamudaki maaşlara Temmuz ayında yansıtılacak hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili kesintiye gitme kararı aldı.

Yasa gücünde kararname yayınlanarak, Resmi Gazete ile yürürlüğe giren kararla; ortaya çıkacak hayat pahalılığının yüzde 2 geriletilmesi de onaylandı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hükümet döneminde hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili yüzde 2 oranında ‘yanlış hesap’ yapıldığını iddia etti, bu nedenle de bütçede 80 milyon TL açık oluştuğunu savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise hükümetin aldığı kararın demokratik teamüllerden uzak olduğunu vurguladı, yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hükümet döneminde kamu maaşlarına Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan 3 aylık hayat pahalılığı yansıtılması dondurulmuştu.

Hükümetin aldığı karara rağmen, 3 aylık dönemde hayat pahalılığı eksi (-) oranında seyretmişti.

Bu durum nedeniyle 2018 yılı için öngörülen yüzde 32’lik hayat pahalılığı oranı yüzde 29.93 dolaylarında çıkmış, bütçeden yüzde 2 oranında fazla ödeme yapılmıştı.

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