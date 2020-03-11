"UBP, beni işten attı, haksızlığa uğradım, hala mağdurum"

UBP’de iki yıldan fazla sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş, ihbar yapılmadan işine son verilmesi ve tazminat alamaması nedeniyle Ombudsman’a şikayette bulundu, Ombudsman mağduriyetini raporladı… Börteçine Baş UBP'de çalıştığı dönemi ve yaşadığı haksızlığı YENİDÜZEN’e anlattı.

“Uzun mesailer, izne çıkamama, stres ve masa başından kalkıp adım atamayarak çalıştım”

“Erdoğan'ın Kıbrıs’a geleceği mitingde görev almak istemedim… Tehdit de edildim, hırpalandım… Çok kötü muamele, hakaret ve tehdit görmeye başladım. Bir ay sonra da çıkarıldım. Çalışma Dairesi’ne gittim, sonrasında Ombudsman’a gittim, ancak bugüne dek paramı alamadım”

Dila ŞİMŞEK

UBP’de iki yıldan fazla sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş, ihbar yapılmadan işine son verilmesi ve tazminat alamaması nedeniyle Ombudsman’a şikayette bulundu, Ombudsman mağduriyetini raporladı… Börteçine Baş UBP'de çalıştığı dönemi ve yaşadığı haksızlığı YENİDÜZEN’e anlattı.

Baş, 2009 tarihinde Ulusal Birlik Partisi’nde sekreter olarak işe alındığını, 2011’de ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten birden bire durdurulduğunu söyledi.

İhbarsızca durdurulduğu için tazminat alması gerekirken, hiçbir zaman ödenmediğini belirten Baş, daha sonrasında girdiği işlerden de ‘UBP baskısıyla’ durdurulduğunu iddia etti.

Uzun mesaili çalışma saatleri ve işin stresine dikkat çeken Baş, masasından hiç ayrılamadığını, izne çıkamadığını ve kendisini görmeye yakınlarının da gelemediğini savundu.

İşten çıkmasına neden olan dönemde, ısrarla izne çıkmak isterken çalışmasının talep edildiğini kaydeden Baş, “O dönem bir ‘besleme’ krizi yaşanmıştı. Ben buna tepki gösterdim, sonrasında Erdoğan Kıbrıs’a geleceği dönemde de mitingde çalışmak istemedim. Bu nedenle durdurdular” dedi.

Konuyu inceleyen Ombudsman raporlamış ve mağduriyeti kayda geçirmişti. Aralık 2019 tarihli raporda "İhbarsız olarak görevine son verildi ve mağdur edildi" denilmişti.

Rapora göre, UBP’de 2 yıl boyunca sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş’ın ihbarsız olarak görevine son verildiğini ve mağdur edildiğini açıklamıştı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Raporu, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de 2 yıl boyunca sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş’ın ihbarsız olarak görevine son verildiğini ve mağdur edildiğini belirtmişti.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak şikâyette bulunmasına rağmen ilgili çalışanın işsizlik ödeneğini alamadığı da belirtilen raporda, Lefkoşa İlçe Sekreteri olarak görev yapan Börteçine Baş’ın mağduriyetine dikkat çekilmişti.

“İlaçlarımı dahi annem ödüyor”

Baş, uzun zaman süren işsizliği nedeniyle mağdur olduğunu, işsizlik maaşı almadığını ve bulduğu işlerin de şartlarının kötü olduğunu söyledi. “İnsanlar çabalamadım sanmasın, bir barda iş bulabildim, sabah 9 gece 3 dediler. Çalıştım ama dayanamadım. Alerjilerim de var, ilaçlarımı dahi annem ödüyor. Ufak tefek evrak işleri yapıyorum tanıdıklarımın, cüzi bir miktar para alıyorum. Ama kendimi böyle nasıl geçindiririm?” dedi.

“Parti binasında herkes konuşuyor ‘adam bize bunu söyledi’ diye, dışarıda ses yok…”

10 senedir işsizlik ve işsizliğin getirdiği stresle boğuştuğunu söyleyen Baş, şahsi görüşünü dile getirdiği için ansızın işten durdurulmasının haksızlık olduğunu ifade etti. Çalıştığı süre boyunca mağdur edildiğini, işin stresi nedeniyle sağlık sorunlarının arttığını savundu. “Tehdit de edildim, hırpalandım, o zaman Kıbrıslı Türklere Tayyip Erdoğan beslemeler demişti. Adaya geleceğinde de beni mitingde bulundurmak istediler. Ancak ben o döneme kadar hiç izin alamadığım için çok yorulmuş ve şahsi görüşüm nedeniyle de orada bulunmak istemiyordum. Parti binasında herkes konuşuyor ‘adam bize bunu söyledi’ diye, dışarıda ses yok… Ben de dedim ki adamın arkasından böyle konuşuyorsunuz, ama beni sekreter olarak göndermek istiyorsunuz. Zaten bir boşanma döneminden geçmiştim, yorgundum. Diğer sekreterlerden birini yönlendirmelerini istedim. Çok kötü muamele, hakaret ve tehdit görmeye başladım. Bir ay sonra da çıkarıldım. Çalışma Dairesi’ne gittim, sonrasında Ombudsman’a gittim, ancak bugüne dek paramı alamadım” şeklinde konuştu.

Rapordan…

“Gül ve Erdoğan paylaşımı”

Ulusal Birlik Partisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Lefkoşa İlçe Sekreteri olarak çalışan Börteçine Baş’ın sosyal paylaşım sitesinde dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yayınları nedeniyle işten uzaklaştırıldığına karar verildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı imzası ile yayınlanan raporda, şu noktaya dikkat çekildi:

“Hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Hem işçi, hem işveren için geçerli olmak koşuluyla, deneme süresini tamamlamış bir işçi için hizmet akdi, hizmet süresi iki yıldan beş yıla kadar sürdüğü durumda bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra feshedilebilir.”



“5 haftalık tazminat ödenmeliydi”

Raporda şu bilgiler de yer aldı:

“Sayın Börteçine Baş, Ulusal Birlik Partisinde takriben 2 yıl 6 ay çalışmıştır. 22/1992 sayılı İş Yasasının 15’inci maddesi tahtında öngörülen hallerden biri sebebiyle işten çıkarıldığı kendisine yazılı olarak bildirilmediğinden işverenin bildirimsiz fesih hakkını kullanmasını gerektirecek bir husus yoktur. Bu durumda 22/1992 sayılı İş Yasasının 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendinin (ç) alt bendi tahtında Sayın Baş’a işten durdurulacağının, işvereni tarafından işten durdurulmadan beş hafta önce yazılı olarak bildirilmesi veya beş haftalık ihbar tazminatının kendisine verilmesi gerekirdi.”

UBP’de işine son verilen işçinin, o dönemde Çalışma Dairesi’ne yaptığı başvurunun da sonuçsuz kaldığına dikkat çekilen raporda, “işten durdurulma sebebinin resmi olarak Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmediği” de ifade edildi.

Daha sonra 3 Haziran 2015 tarihinde, ilgili dönemin Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı’nın takibiyle, Börteçine Baş’ın çalıştığı süreye göre ödenmesi gereken 5 haftalık ihbar tazminatı tutarının ödendiği de rapora yansıdı.



“2011 yılında yapılmış olan bir şikayet, 2015 yılında sonuçlandırmıştır” denen raporda, İyi İdare Yasası hatırlatıldı:

“27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının 10’uncu maddesi tahtında İdare yükümlülüklerini makul süre içinde yerine getirir. Konu şikayetin 4 yıl boyunca sonuçlandırılmaması, İdarenin kanunen yapılması gereken bir görevi makul bir gerekçe olmaksızın bu kadar bekletmesi konu İdarenin 4 yıllık ihmalini ortaya koymaktadır ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının 10’uncu maddesine aykırıdır.”

Raporda ayrıca şu görüşe de yer verildi:

“Ulusal Birlik Partisi, Sayın Börteçine Baş’ın işine son verildiğini Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bildirmeyerek 22/1992 sayılı İş Yasasının 7’nci maddesine aykırı davranmış, hem çalışanına hem de Çalışma Dairesi Müdürlüğüne karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.”