Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattındaki patlakla ilgili açıklamada bulunarak, Geçitköy barajına su akışının duracağını söyledi, Türkiye'den gelecek suya bağlı olarak yaşanamayacağını kaydetti.

Akıncı’nın tam açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattında yaşanan sorun nedeniyle Geçitköy barajına su akışı bir süre duracaktır. Bu sürenin kısa tutulmasına çalışılacak olmasına rağmen tahmin edilenden daha uzun olabilir. Bugün Geçitköy barajındaki su seviyesini yerinde gördüm. Su hayattır. Ancak sadece Türkiye’den gelecek suya bağlı olarak hayatımızı idame ettirmek olmaz. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’den borularla nakledilen su önemli bir proje..ama kendi kaynaklarımızı ihmal etmemek, topraklarımıza düşen her damla sudan yararlanmak, suyun derelerden denize akıp gitmesini bir ölçüde önlemek; ve su tasarrufuna önem vermek kaçınılmaz”