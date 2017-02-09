Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum takvimine ilişkin, "Yasa kuralı koymuş tarihi esasında onaydan sonra yasa belirliyor. Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." dedi.



Bozdağ, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Bir soru üzerine Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bakışının net olduğunu söyledi.



ERDOĞAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BU HAFTA İÇİNDE ONAYLAYACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir tereddüt içinde olduğunu düşünmenin yanlış olacağını dile getiren Bozdağ, Erdoğan'ın anayasa değişikliğini bu hafta içinde onaylayacağını açıkladığını hatırlattı.



Referandum takviminin sorulması üzerine Bozdağ, "Yasa kuralı koymuş, tarihi esasında onaydan sonra yasa belirliyor. Yasa 60'ıncı günü takip eden ilk pazar dediğine göre bugün, yarın, öbür gün onaylanırsa da tarih 16 Nisan'ı gösteriyor. 16 Nisan sanki kesin gibi çünkü takvim onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

