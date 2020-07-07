Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 tanı kondu
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1053 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

A+A-

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1053 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 260'a, vaka sayısı 207 bin 897'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler