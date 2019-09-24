Türkiye Loizidou davasında yine başarısız oldu

Türkiye, Loizidou davasındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının gözetiminin kapatılmasını tartışmak için adım attı. Kararın gözetiminin kapatılmasını isteyen Türkiye, konuyu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündemine yazdırmakta başarısız oldu.

Türkiye, dün öğle saatlerinde Titina Loizidou konusundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının gözetiminin kapatılmasını tartışmak için Strasburg’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündemine yazdırmakta başarısız oldu.

Diplomatik kaynaklar tarafından güneydeki Kıbrıs Haber Ajansı’na verilen bilgilere göre, toplantının başlaması sırasında, Türkiye heyeti Loizidou konusunun da gündemde getirilmesini istedi; yapılan ilgili oylamada Daimi Temsilcilerin çoğunluğu konunun gündeme konulmasına karşı oy kullandı.

Böylece Loizidou konusu gündem dışında kaldı. Geçen Haziran ayında gerçekleştirilen Bakanlar Komitesi toplantısında, Ankara’nın ısrarı üzerine, ilk kez Kıbrıs’la ilgili bir karar alınmamıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti, Ankara’nın, AİHM kararlarına uymak yerine, konunun kapatılmasını ve Loizidou’nun mülkiyet hakkı için Kıbrıs’ın kuzeyindeki “Taşınmaz Mal Komisyonu’na” yönlendirilmesini hedeflemesinden dolayı Loizidou konusunun Eylül 2019 gündemine içerilmesini kabul etmemişti.

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