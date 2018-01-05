Trodos beyaza büründü

Hava sıcaklığının düşmesi ile Trodos’un yüksek kesimlerine kar düştü.

Adanın en yüksek kesimi olan Trodos Dağları birkaç saat içinde beyaza büründü, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Meteoroloji Dairesi’nin fırtına ve sağanak uyarısı yaptığı dün itibarıyla, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve yağmurun bugün etkili olması bekleniyor.

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