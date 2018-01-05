Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Trodos beyaza büründü
Trodos beyaza büründü

Trodos beyaza büründü

Hava sıcaklığının düşmesi ile Trodos’un yüksek kesimlerine kar düştü.

A+A-

Hava sıcaklığının düşmesi ile Trodos’un yüksek kesimlerine kar düştü.

Adanın en yüksek kesimi olan Trodos Dağları birkaç saat içinde beyaza büründü, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Meteoroloji Dairesi’nin fırtına ve sağanak uyarısı yaptığı dün itibarıyla, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve yağmurun bugün etkili olması bekleniyor.

t1-013.jpg

t2-012.jpg

t3-003.jpg

 

Fotoğraf sosyal medya

Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler