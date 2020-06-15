Trajedi: Evli ve bir çocuk babasıydı

Tatlısu-Girne yolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza karşı şeride geçen Harun Çetin yönetimindeki aracın, kendi şeridinde seyretmekte olan başka bir araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kazada kendi şeridinde seyretmekte olan araçta bulunan Tatlısu sakini, bir çocuk babası Kemal Aydın hayatını kaybetti.

Kazada hayatını yitiren Kemal Aydın ile aynı araçta bulunan eşi Ayla Aydın ile Harun Çetin hastaneye kaldırıldı.

Karşı şeride geçen araç sürücüsü Harun Çetin de hastaneye kaldırıldı.

Kaza polis basın bültenine şöyle yansıdı:

Bugün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamımı yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.