Trafikte; 6 ayda, 11 ölüm

YENİDÜZEN

Trafikte, ilk 6 ayda 11 kayıp yaşandı.

Birçok ailenin yüreğine ateş düşüren ölümlü kazalar, akıllara kazındı, trafikte güvenliği de gündeme taşıdı.

Ocak ila Haziran ayları arasında yaşanan ölümlü kazalarda en büyük kayıp Mart ayında yaşandı.

Resmi verilere göre; Mart’ta 5 kişi trafik kazalarında yaşama veda etti.

Şubat’ta 3, Haziran’da 2, Nisan’da ise 1 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği polis kayıtlarına geçti.

Bir günde, 2 genç kayıp…

Bayrama günler kala önceki gün Mağusa bölgesinden gelen iki feci ölümlü kaza haberi ülkeyi yasa boğdu.

Sabahın ilk saatlerinde 26 yaşındaki Mehmet Aydın’ın ölüm haberi ile sarsılan Ulukışla köyünün ardından, bu kez acı haber Erenköy’den gelmişti.

Mağusa-İskele Anayolu’nda önceki gün saat 16.00 sıralarında yönetimindeki EK 303 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki Sadrettin Kara hayatını kaybetmişti.

Çelebioğlu kurtarılamamıştı…

Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde 24 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen araç o şeritte seyreden bir araçla çarpışmıştı.

İki aracın yüz yüze çarpıştığı korkunç kazada ağır yaralanan iki kişiden biri olan 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu yaşamını yitirirken, Sercan Hallaç ağır, Yasin Er ve Şahin Sevimli de hafif şekilde yaralanmıştı.

Korkunç kaza, 2 ölü…

Mağusa-Lefkoşa Anayolu Pirhan yakınlarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, Coşkun Özkıyıkçı ile Tuba Kılıç hayatını kaybetmişti.

Korkunç trafik kazasında, 42 yaşındaki Coşkun Özkıyıkçı’nın kullandığı MM 997 plakalı arabanın, dikkatsizlik karşı şeride geçerek o sırada Mağusa istikametine giden gelen 33 yaşındaki Mehmet Yaba’nın kullandığı KS 576 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada, Coşkun Özkıyıkçı ve araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Tuba Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, 32 yaşındaki İpek Özyaşamış da ağır yaralanmıştı.

Taşpınar kurtarılamamıştı

10 Mart’ta ise Ercan- İskele Anayolu Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki araca çarpmıştı.

Kaza sonu Taşpınar yaşamını yitirmişti.

Eşi ve çocuklarının kaza haberini almıştı…

İskele-Karpaz anayolunda ise 7 Mart tarihinde yaşanan korkunç kazada 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ile 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmişti.

Ziyamet köyü yakınlarında aynı gün meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan Talay, Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş, o esnada karşı istikametten gelen Ali Demir yönetimindeki araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu Asiye Çınar Talay ve Elif Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan Girne-Değirmenlik anayolunda 1 Şubat’ta yaşanan trafik kazasında, İnan Öden, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajı alamayarak yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer Üçüncü yönetimindeki otobüse çarptı.

Kaza sonucu İnan Öden hayatını kaybetti, Sefer Üçüncü, Mehmet Yayla, Emrah Atmaca yaralanmıştı.

İki yaya feci şekilde can vermişti…

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda Şubat ayında meydana gelen kazada 2 yaya Siful Islam ve Ripon Ali hayata veda etmişti.

Kaza; 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda meydana gelmişti.