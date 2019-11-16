Trafik kazası: Yaralılar var
Tuzla’da trafik kazası: Yaralılar var
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Yenidüzen
Mutluyaka-Tuzla yolunda gece yarısı trafik kazası meydana geldi.
BY 585 ve KL 564 plakalı araçların yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu yaralananlar Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Gece geç saatlerde meydana gelen kazayla ilgili olarak polis soruşturması devam ediyor.
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