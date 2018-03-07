TOPRAKTAN SOFRAYA...

Fehime ALASYA

Mevsimine göre Kıbrıs’ta yetişen yerli ürünleri Hastane yolu üzerindeki galifte tüketiciyle buluşturan Mustafa Konaç, beş yıla yakındır her mevsim orada…

Yazın sıcağı, kışın soğuğu yaptığı işin en zor şartları olsa da bölgede edindiği çevre, alış veriş sırasında yapılan tatlı sohbetler işinin en sevdiği yanları…

Ana geçim kaynağı olan bu işten yaşam sürdüğünü anlatan Konaç, her sabah 8’den akşamüzeri 17’ye kadar satış yaptığı galifte, caddeden geçip giden şoförlerin yanı sıra bölge sakinlerinin de uğrak noktası olmuş.

Konaç, küçücük galifinde enginar, portakal, narenciye, çilek, ayrelli, hostes, enginar, yumurta otu gibi pek çok yerli mevsim meyve sebzesi bulunduruyor.

“Müşterilerimin yüzde 90'ı yerlidir” diyen Konaç, mekânındaki tüm meyve ve sebzelerin taze olduğunu söylüyor…

“ZİNCİRLEME HERKESİN KATKI PAYI OLUYOR, HERKES KAZANIYOR”

Yaptığı iş sayesinde birçok esnafın gelir elde ettiğinin de altını çizen Konaç, “1989’da Ada’ya gelip yerleştim, hanımım buralı. Önce Güzelyurt’ta kalırdık, sonradan Lefkoşa’ya taşındık. Ama hiçbir zaman topraktan kopmadık.

Bu benim ana gelir kaynağımdır.

Her mevsim buradayım. Enginar, portakal, narenciye, çilek, ayrelli, hostes, enginar, yumurta otu gibi pek çok şey satıyorum. Köyden toplayan arkadaşlardan tedarik ediyoruz. Zincirleme herkesin katkı payı oluyor, herkes kazanıyor.” dedi.

“BU İŞTEN KAZANDIĞIM GELİRLE GEÇİNEBİLİYORUM...”

Mevsim sebzelerini barındıran Konaç, özellikle doğada yetişen ürünlerin satışının çok fazla olduğunu anlatıyor. Tüm yasal prosedürü yerine getirdiğini belirten Konaç, ürün yelpazesi az olsa dahi satışlarının iyi oluşunun nedenine şöyle değiniyor: “Ayrelliyi iki günde bir getiriyoruz, bugüne dek hiçbir zaman elimde kaldığı görülmedi... Çilek her gün taze geliyor çünkü çok hassas bir meyvedir. Yaz aylarında dayanma gücü yoktur. Günde 20 ila 40 bağ arası ayrelli satışımız oluyor. Beş yıldır buradayım, bizi benimseyenler var, devamlı yanımıza geliyorlar. Biz her yerde bulunmayan ürünler satıyoruz, bu yüzden satışlarımız çok güzel... Belediyeden aylık satış iznimiz ve vergimiz var. Dürüst olursanız belirli bir potansiyel yakalıyorsunuz. Ürün yelpazeniz az olsa da tüketilen, talep olan ürünleri satıyorsunuz, bu yüzden bu işten kazandığım gelirle geçinebiliyorum...” diyor…

“İNSANLAR HER ŞEYİ ZAMANINDA YEMELİ AMA…”

“Bu yıl neredeyse hiç kışı yaşamadık” diyen Konaç, tüm meyve ve sebzelerin zamanında tüketilmesi gerektiğine değinirken, zamanın da gün be gün değiştiğinin altını çiziyor.

Konaç, “İnsanlar her şeyi zamanında yemeli ama hava şartlarına göre de bu değişebiliyor. Örneğin bu yıl neredeyse kışı yaşamadık, o yüzden çilek erken çıktı. İnsanlar ovada biten ürünleri tüketmeli, bunlar çok sağlıklı ürünler...” diyor.

“ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR”

Son yıllarda ‘saksıda’ köküyle birlikte satılan ve evde de bakımı mümkün olan çileklere yüksek talep olduğunu belirten Konaç, özellikle çocukların ilgisinden memnun…

Çileklerin evdeki bakımıyla ilgili tüyo veren Konaç, “Bu çilekleri her sene özel olarak yaptırırım, özellikle çocuklar çok seviyor. Hassas bitkiler ama bakınca güzel oluyor. Çilek sıcağı gördü mü pişer bu yüzden her gün, en az 10 saat güneş görmeli, suyunu eksik etmemeli, bu sayede güzel verim alınıyor, çocuklar çok seviniyor. Evde bakımı da kolay...” diyor…

GALİFTE SATILAN BAZI ÜRÜN FİYATLARI:

Bir bağ Ayrelli 10 TL,

Bir çanta yumurta otu 9 TL,

Hostes 25 TL (ayıklanmış),

Göbek Enginar 5 tanesi 10 TL,

Yan enginar 7 tane 10 TL.

Çilek (kilosu) 15-20 TL,

Çilek (saksıda) 35 TL…