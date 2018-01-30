Toplumsal Uzlaşı Hükümeti'ne doğru

7 Ocak sonrasında haftalardır devam eden hükümet belirsizliğine ilişkin düğüm, dün çözüldü.

Hükümetin kaderinin belirlenmesinde ‘kilit rol’ oynayan DP PM’de UBP ve YDP’ye ‘kırmızı kart’ çıktı, 4’lü koalisyon onaylandı. CTP'nin başkanlığında CTP-HP-TDP-DP Hükümeti'nin yolu açıldı.

DP’DE HEM 4’LÜ HEM 3’LÜ KOALİSYON KONUŞULDU… CTP, HP ve DP dün Parti Meclisleri’ni toplayarak 4’lü koalisyon için ‘onay’ istedi… DP’de ayrıca UBP’nin önerileri de konuşuldu, olası UBP, DP, YDP 3’lü koalisyonu gündeme geldi ancak DP'liler onay vermedi.

TOPLUMU KUCAKLAYICI VURGUSU… CTP, HP, TDP ve DP’nin yer alacağı 4’lü koalisyon için ‘toplumu kucaklayıcı’ bir hükümet modeli olacağı vurgusu yapıldı.

CTP PM: HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI İÇİN ERHÜRMAN’A YETKİ

DP PM:4’LÜ KOALİSYONA ONAY

HP PM:4’LÜ KOALİSYONA OYBİRLİĞİ

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

7 Ocak sonrasında haftalardır devam eden hükümet belirsizliğine ilişkin düğüm, dün çözüldü.

Hükümetin kaderinin belirlenmesinde ‘kilit rol’ oynayan DP PM’de UBP ve YDP’ye ‘kırmızı kart’ çıktı, 4’lü koalisyon onaylandı.

CTP PM ise UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün görevi iade etmesinin ardından hükümeti kurma görevini alması beklenen Genel Başkan Tufan Erhürman’a çalışmaları daha ileriye götürmesi için yetki verdi.

HP PM’de 4’lü koalisyonu oybirliğiyle onayladı.

Öte yandan TDP’de PM toplantısı bugün yapılacak,4’lü koalisyon ve gelinen aşama masaya yatırılacak.

3 siyasi partinin ardından TDP Parti Meclisi’nden de 4’lü koalisyona ‘yeşil ışık’ yakılması halinde siyaset tarihinde ilk kez hayata geçecek bir hükümet modelinin de temelleri atılmış olacak.

TDP hariç, 3 siyasi partide art arda toplantılar…

Kıbrıs’ın kuzeyini yönetecek koalisyon modeli ile ilgili dün 3 siyasi parti, art arda toplantılar yaptı.

CTP, HP ve DP’de 4 siyasi parti arasında sağlanan uzlaşı görüşüldü.

Öte yandan daha önce dün gerçekleşeceği açıklanan TDP PM toplantısı ise ertelendi.

TDP’de PM toplantısı bugün yapılacak.

DP PM toplantısı…

UBP ve YDP’ye ‘kırmızı kart’

Hükümet oluşumunu büyük oranda belirleyen DP’de Parti Meclisi toplantısından UBP ve YDP’ye ‘kırmızı kart’, 4’lü koalisyona ise onay çıktı.

Toplantı dün saat 18.00’de başladı, 2 saat sürdü.

DP Parti Meclisi, dünkü toplantısında hem günlerdir süren ve liderler düzeyinde ‘olumlu’ sonuca ulaşan CTP,HP,TDP ve DP’nin yer aldığı 4’lü koalisyonu hem de UBP,DP,YDP’nin oluşturduğu 3’lü koalisyonu masaya yatırdı.

Toplantıda ayrıca UBP’nin sunduğu öneriler de tartışıldı.

Arabacıoğlu’nun PM üyeliğine oybirliği

Toplantı öncesinde Genel Başkan Serdar Denktaş, milletvekili olmaması nedeniyle Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nun üyeliğinin sona erdiğini açıkladı.

Denktaş, Arabacıoğlu’nun PM üyeliğinin devamı konusunda partililere görüşlerini sordu, oybirliğiyle Arabacıoğlu’nun PM üyeliğine devam etmesine kararlaştırıldı.

Oylama için ‘kırmızı kart’

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 3’lü ve 4’lü koalisyonun konuşulacağı toplantı öncesinde oylama için PM üyelerine kırmızı kart dağıttı.

Denktaş, isim bazında tek tek elden kartları verdi.

Oylama basına kapalı gerçekleştirildi.

‘Gençlik Marşı’ söylediler…

PM toplantısı sırasında dışarıdan sık sık alkış sesi duyuldu.

Toplantı sonrasında DP’liler alınan kararı Gençlik Marşı söyleyerek kutladı.

Bazı partililer, ‘Eşitlik, adalet getireceğiz’ diyerek slogan attı.

67 olumlu, 15 olumsuz oy…

Hem ‘4’lü koalisyon’ hem de Ulusal Birlik Partisi’nin DP’ye sunduğu önerinin tartışıldığı Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında CTP,HP,TDP ve DP’nin yer alacağı olası koalisyon modeline 67 olumlu, 15 de olumsuz oy çıktı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş: Ayrımcılıktan yana taraf olmadık

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “DP’nin özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik duruşunu, devletin itibarını yeniden yükseltilmesini, halkın geleceğini ve refahını seçtiğini’ açıkladı, 4 partili koalisyonun ülkeye ve halka hayırlısı olmasını diledi.

Denktaş, hem ülke hem de halk için çok önemli bir karar alındığını, siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlik ve beraberlikten yana taraf olduklarını vurgulayarak, “Ayrımcılıktan yana değil, herkes için daha iyi ülke yaratabilmekten yana taraf olduk. Önümüzdeki seçenekleri değerlendirdiğimizde bir tarafta vaat edilen daha fazla bakanlık, imkan vardı. Ama partimiz bunu seçmedi” şeklinde konuştu.

Önceki gün itibariyle her iki taraftan da öneri aldıklarını, dün sabah itibariyle de ilçelerin ayrı ayrı kendi görüşlerini aktardığını söyleyen Denktaş, PM’nin seçenekleri değerlendirerek bir sonuca vardığını ifade etti.

Denktaş’ın açıklamaları sık sık alkışlarla kesildi.

“Yeni bir sayfa…”

“Daha fazla demokrasi dendiğinde, demokrasinin ne olduğunu bilerek, anlayarak ortaya koymak gerekir” diyen Denktaş şöyle devam etti: Ülkede fırsat eşitliğini, eşitliği tam anlamıyla yayabildiğimiz ülkenin en fakir insanından en zengin insanına kadar aynı fırsata sahip olabilmesi için uğraştığımız müddetçe demokrasi gerçek anlamıyla daha fazla demokrasi noktasına ulaşacak.

Denktaş, yeni bir sayfanın açıldığını, bu durumun Kıbrıs’ın güneyinden daha refah ve eşitlikçi anlayışa taşıma uğraşı içerisinde olacaklarını kaydetti.

Karar 67'ye 15…UBP’ye intikam değil, güven bunalımı…

Kararın 67 olumlu, 15 olumsuz oya karşı alındığını da açıklayan Denktaş, alınan kararın ‘UBP’ye intikam’ anlamını taşımadığını ancak partililerde güven bunalımı olduğunu dile getirdi.

Denktaş, bu durumun alınan kararda etkili olduğuna inandığını ifade ederek, 4’lü koalisyonun ilk icraatının önce hükümet programı sonrasında da 2018 bütçesi olduğunu aktardı.

Dairelerin hangi bakanlığa bağlı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2018 bütçesinin yeniden düzenlenmesi, ödeneklerin de yeniden dengelenmesi gerektiğine işaret eden Denktaş, Mart’ın sonuna kadar süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Denktaş, Türkiye ile Mali Protokol imzalanması gerektiğini, bütçe geçmeden bu protokolün hayata geçemeyeceğini dile getirerek, “Tüm bunları e birliğiyle aşmaya çalışacağız” dedi.

“Özgürgün bu sonuca saygı duymalı”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün 4’lü koalisyonla ilgili ‘sivil darbe’ yorumuna yönelik bir soru üzerine konuşan Denktaş, bu durumun hükümeti kurma görevinin Özgürgün’e verilmemesi halinde yaşanacağını kaydetti.

Denktaş, UBP’nin siyasi partilerle görüştüğünü, görüşmelerin ardından da söz konusu sonucun ortaya çıktığını ifade ederek, Özgürgün’ün bu neticeye saygı duyması gerektiğini söyledi.

“Her iki partiyle de çalıştım, avantajlarını, dezavantajlarını biliyorum”

Oylama sırasında PM üyelerini yönlendirmemeye çalıştığını ifade eden Denktaş, dün sabah itibariyle ilçelerin örgütlerle temas kurarak bir karar verdiklerini, görüşlerini söylediklerini dile getirdi.

Denktaş, “Hangi karar çıksa, buna uymak durumundaydım” diyerek, her iki siyasi parti ile geçmişte çalıştığını, avantajlarını ve dezavantajlarını bildiğini belirtti.

“Yeni bir dönüşümün vesilesi…”

Alınan kararın yeni bir dönüşümün vesilesi olacağını düşündüğünü vurgulayan Denktaş, “Deneyeceğiz. Ümit ederim ki yürür” dedi.

Denktaş, PM üyelerinin aldığı kararı desteklediğini ifade etti.

3’lü koalisyonda yer alması için baskı yapıldığına yönelik soruya cevaben Denktaş, “Sosyal medyadaki hesabıma çok tepkiler geldi. Bu mesajı atan kimdir diye araştırabiliyorsunuz. Büyük bir çoğunluğu partimize oy verenler değil… Baskılar belli ki yönlendirme, manipülasyon, algı operasyonuydu. Partilimiz neyin ne olduğunun farkında…” şeklinde konuştu.

UBP’nin teklifi…

Denktaş, 3’lü koalisyonda yer alması için UBP'nin yaptığı teklifini de açıkladı.

“İki bakanlık olursa altı dolu dolu… YAGA, Vakıflar İdaresi, AB Koordinasyon Ofisi, İstatistik Dairesi gibi ek kurumlar vardı” diyen Denktaş, “3 bakanlık istersek Maliye ve Turizm dışında, ya Eğitim ya da Dışişleri Bakanlığı teklifi vardı.” şeklinde konuştu.

Denktaş, şu anda oluşacak hükümette Gümrük Dairesi, Hazine Dairesi, Para Kambiyo Dairesi’nin altında yer aldığı Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın DP’de olacağını açıkladı.

Ayrıca Denktaş, Orman Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’nin İçişleri Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na aktarılacağını ifade etti.

“Ekonomik Protokolün yürütülmesi Maliye Bakanlığı’nda…”

3’lü de, 4’lü de olsa herhangi bir hükümetin görevinin; ülkenin içerisinden geçmekte olduğu ayrıştırma yaklaşımını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Denktaş, 4’lü koalisyon hükümetinin de her şeyden önce kamplaşmanın önüne geçmek zorunda olduğunu açıkladı.

Denktaş, Ekonomik Protokol’ün yürütülmesi, sorumluluğu ve koordinesinin Maliye Bakanlığı'nda olacağını, koalisyon hükümetinde bu konuda sıkıntı olmayacağını kaydetti.

“Hedefe ulaşacak gerekli tadilatlar yapılabilir. Ama aynı hedefe ulaşılır.” diyen Denktaş, “Kıb-Tek gibi konular iyice konuşuldu. Her konuda bir formül bulabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile ilişkiler…

Denktaş, göreve hangi hükümet gelirse gelsin Türkiye ile iyi ilişki içerisinde olmak zorunda olduğunu vurgulayarak, “İyi ilişki nedir? Her söylediğine ‘evet’ demek iyi bir ilişki değildir. Ortaya konulanı anlamak, yapılamıyorsa nasıl yapılacağını ya da neden olmayacağını anlatmak, Türkiye ile birlikte yürümeyi hedeflemek her hükümetin görevi olmalıdır. Türkiye, buraya mali katkılar koyuyor. Program çerçevesinde bu katkılar doğru kullanarak, ülkenin ayağa kalkmasıdır.” şeklinde konuştu.

“27 vekil, oy kullananların %54’ü temsil eden bir hükümet”

4’lü koalisyon hükümetinin vekil sayısının 27 olacağını, oy kullananların % 54'ü temsil eden bir hükümetin kurulacağını aktaran Denktaş, “Elinden gelen tüm gayreti ortaya koymak zorundadır” şeklinde konuştu.

Denktaş, bir soru üzerine 4’lü koalisyonda yerel seçimler için ‘ortak’ bir adayın konuşulmadığını da dile getirdi.

Kıbrıs sorunu…

Kıbrıs konusunda 4 siyasi partinin de kendi siyasi görüşünü sabit tutacağını ifade eden Denktaş, Dışişleri Bakanı dahil, hükümetin Kıbrıs sorununa müdahil olmayacağını kaydetti.

Denktaş, “4 siyasi parti de hükümet adına görüşmelerin başlaması iyidir ya da kötüdür şeklinde açıklama yapmayacak. Ama her parti ayrı ayrı gerek parti gerekse Meclis’te kendi görüşlerini söyleyebilecek” dedi.

Hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili değil, ‘iç’ meselelerle ilgili olacağını söyleyen Denktaş, “Bu hükümet icraat hükümeti olacak. Koalisyonlar 5 yılı dolduramıyor. Uyum içerisinden çalışırsak, inşallah 5 yıl gidecek” şeklinde konuştu.

CTP PM toplantısı…

Oybirliğiyle Erhürman’a yetki

CTP Parti Meclisi toplantısı dün saat 19.50’de başladı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basının toplantı öncesinde yalnızca görüntü almasına izin verildi.

Toplantı sonucunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oybirliğiyle hükümeti kurma konusundaki çalışmaları ileriye götürme konusunda yetkilendirildi.

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, tüm toplumu kucaklayacak bir hükümet modelini hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: Toplumu kucaklayıcı bir hükümet

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, PM’nin oybirliğiyle hükümeti kurma konusundaki çalışmaları ileriye götürme konusunda kendisini yetkilendirdiğini açıkladı.

Erhürman, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasi ve eşitliğin hayata geçtiği, tüm toplumu kucaklayacak bir hükümet modelini hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ‘4 parti arasında uzlaşı çıkarsa elimdeki yetkiyi çok uzun süre tutmam, iade ederim” açıklamasını hatırlatan Erhürman, sürecin beklendiği gibi işlemesi halinde bugün ya da en geçe diğer gün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı olan kendisine vermesini beklediğini dile getirdi.

Erhürman, hükümeti kurma görevini almasının ardından 4 siyasi parti arasında geriye kalan noktaları çözüp, Hükümet programını hazırlayacaklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hükümeti sunarak, süreci başlatmak istediklerini aktardı.

“Yeni bir sayfa için umut…”

Bundan sonraki süreyi etkin kullanmak gerektiğine işaret eden Erhürman, 4’lü koalisyonun ülkenin gündeminde yeni bir sayfa açmasına yönelik umut taşıdığını kaydetti.

Erhürman, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasi ve eşitliğin hayata geçtiği, toplumda birleşmenin, tüm toplumu kucaklayacak bir hükümet modelini hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

4 parti liderinin de görüşmelerde bu noktayı ön plana çıkardığını söyleyen Erhürman, böyle bir hükümet modelinin ilk kez deneceğini, hükümetin kaç partiden oluştuğunun değil, ilkeler üzerinden uzlaşının önemli olduğuna değindi.

Erhürman, “Hangi bakanlıkları kimin aldığı da önemli değildir. Çünkü bu bir hükümettir. Ve bu hükümet, tüm bakanlıkların hükümetidir. Hangi icraatları yapıp, hangi icraatları yapamayacağı önemlidir” dedi.

“Hükümetin tamamının hukukun üstünlüğüne, demokrasi, eşitlik ve toplumu kucaklama ilkesine bağlı olması önemlidir” diyen Erhürman, “CTP olarak biz hangi bakanlıkların kimde olduğuna ilişkin çok vakit harcamadık” dedi.

“Ülkenin ihtiyacı olan…”

Erhürman, 4’lü koalisyon modelinin ülkenin ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Hükümet programının henüz hazırlanmadığını ifade eden Erhürman, bu aşamadan sonra herhangi bir sorunla karşılaşılacağını beklemediğini de dile getirdi.

Kıbrıs sorunu…

Erhürman, gayrı resmi görüşmelerden itibaren 4 siyasi partinin de Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumu üzerinde uzlaşıya varıldığını aktardı.

Koalisyonda yer alacak 4 partinin de Kıbrıs sorunu konusunda politikalarının farklılık gösterdiğini ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakereleri yürütmekle yetkili olduğunu, hükümetin Cumhurbaşkanı ile eş güdüm içinde çalışacağını söyledi.

HP PM toplantısı…

4’lü koalisyona oybirliği

Halkın Partisi Parti Meclisi, HP’nin 4’lü koalisyon hükümetinde yer alması yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Halkın Partisi PM 4’lü koalisyon çalışmaları gündemiyle saat 20:30’da toplandı.

PM’nin 1 buçuk saati aşan toplantısında HP’nin 4’lü koalisyon hükümetinde yer alması yönünde karar alındı.

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan: 47 üyenin 47’si de onayladı

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, basına yaptığı açıklama yaparak, Halkın Partisi’nin oluşturulacak 4’lü koalisyonda yer alması yönünde oybirliğiyle karar çıktığını açıkladı.

Atakan, şunları söyledi: “Halkın Partisi’nin 4’lü koalisyon hükümetinde yer alması yönünde olumlu bir karar çıktı. 47 üyemiz oylamaya katıldı ve hepsi olumlu oy verdi. Bundan sonrasını ülkemize, halkımıza hayırlısı olmasını diliyoruz. Bakanlıklar konusunu yarın (bugün) başkanlar toplantısı sonucunda yapalım. Çünkü Toplumcu Demokrasi Partisi’nin toplantısı yarına (bugüne) kaldı. TDP de açıklasın ondan sonra bakanlıklar ve diğer detaylar açıklanacak. Süreç hızlı ve yoğun olacak aslında yeteri kadar uzun sürdü. Çok fazla kayıp zamana da tahammülümüz yok. Ülkenin henüz bütçesi yok, çözüm bekleyen bir sürü sorun var. Bu hassasiyetle yürüyeceğini düşünüyorum. Çok uzatmadan biraz da insanüstü eforla olabilecek en kısa zamanda çözülecek diye umuyorum”