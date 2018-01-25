Toplumsal dayanışma çağrısı

Sendikal Platform,22 Ocak’ta yaşanan utanç tablosuyla Kıbrıs’ın kuzeyindeki demokrasinin ciddi bir yara aldığını, toplumsal barışın bozulması devlet eli ile teşvik edildiğini açıkladı. Platform, tüm kesimleri 26 Ocak Cuma günü ülkeye ve kurumlara sahip çıkmaya çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Ortak Basın Açıklaması

Kıbrıs Sorunu nedeni ile adamızın kuzeyinde kendine özgü bir demokrasi, özgürlük ve toplumsal barış ortamıyla kendi kurumlarını oluşturan Kıbrıs Türk toplumunun bu sistemi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterici bir kışkırtması ile çok ciddi bir tehlike altına girmiştir. Kendi hukuk sistemimiz içinde her türlü suç teşkil eden olayı ele alma yerine, özgürlükleri kısıtlayıcı, zorba davranışlarla ve devletin güvenlik güçlerinin denetiminde sokak şiddetine göz yumularak ortaya çıkarılan tablo toplumsal barışın bozulmasına davetiye çıkardığı gibi anarşiyi de teşvik etmektedir. Kıbrıs Türk tarihinde 22 Ocak günü yaşananlarla;

Kıbrıs’ın kuzeyindeki demokrasi ciddi bir yara almıştır. Basın ve ifade özgürlüğünün temel taşı olan özgür basını şiddet yöntemleri ile susturma girişimi gerçekleşmiş, temel insan hakları çiğnenmiştir. Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası alanda temsil eden Cumhurbaşkanına hakaret edilmiş fiili saldırıda bulunularak, toplumun siyasi iradesine müdahale edilmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesinin toplandığı ve siyasal iradeyi temsil eden meclis binasından milletvekilliği yemini yaşandığı esnada polisin göz yumması ile çatıya çıkanlar açtıkları bayraklarla siyasal iradeye saygısızlık etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimat ve TC Elçiliği yetkililerinin desteği ile bazı belediye başkanları resmi kurumların personeline şiddet içeren devlet destekli linç eylemi yaptırmışlardır.. Türkiyeli- Kıbrıslı çatışması ile kan ve gözyaşından beslenen faşist provokatörlerin toplumsal barışı bozmaları devlet eli ile teşvik edilmiştir. Meclis çatısı altında toplumsal ortak gelecek için çalışma yerine çatışmayı kendine geçim yolu olarak seçen faşist milletvekili, başka bir milletvekiline saldıracak kadar ileri gitmiş ve milletvekillerini tehdit eder noktaya gelmiştir. Yaşanan olaylara göz yuman güvenlikten sorumlu makamlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde “güvenlik” sorununu tartışılır hale getirmiştir.

Başkalarından emir alarak toplumsal barışı bozmaya, hukuğa, demokrasimize, insan haklarına, karşılıklı hoşgörüye siyasal irademize ve kurumlarımıza şiddet yolu ile saldıranlara karşı soğukkanlılıkla karşı çıkmak temel görevimizdir.

Bu çerçevede herkesi toplumsal dayanışma içinde,

26 Ocak Cuma günü ülkemize ve kurumlarımıza sahip çıkmak amacıyla

Lefkoşa Dereboyu’nda saat 17:00’de toplanıp

barışçıl bir yürüyüş yapmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

SENDİKAL PLATFORM

Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne Destek Belirten Sendikalar, Örgütler, Siyasi Partiler: