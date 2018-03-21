Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Tiyatro Günleri, “İki Efendinin Uşağı” ile başladı.



GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen “İki Efendinin Uşağı” oyununun sonunda konuşan Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı ve oyunun yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Levent Suner, şunları söyledi;



“Onlarla çok gurur duyuyorum. İyi ki tiyatro günlerinin açılış gününde oynadılar. Bizimle birlikte oldukları için bütün Nilüfer Belediyesi çalışanlarına, yöneticilerine ve sahne alan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm tiyatro severleri oyunlarımıza bekliyoruz. Hiç bir gece tiyatrosuz kalmayalım”.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk de oyunun sonunda tüm oyunculara ve Yrd. Doç. Dr. Levent Suner’e teşekkürler etti.



“TİTANİK ORKESTRASI” OYUNU YARIN…



“Titanik Orkestrası” oyunu da yarın saat 20:00’da Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek.

Yetişkinlere 25, öğrencilere 10 TL’den satılan biletler Lefkoşa Kasap Döner’den, GAÜ PitStop, Berberoğlu Kitabevi ve Akpınar pastanelerinden temin edilebilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr ve gaupr@gau.edu.tr adreslerinden alınabilecek. Ayrıca bilet fiyatlarının; öğrenci 10TL tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.

GAÜ Tiyatro Günleri kapsamında Zuhal Olcay, Burak Sergen, Deniz Çakır, Derya Alabora, Selçuk Yöntem, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney gibi usta oyuncular da sahne alacak