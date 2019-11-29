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“Tırmanma Şampiyonası” nedeniyle yol trafiğe kapatılacak

“Tırmanma Şampiyonası” nedeniyle yol trafiğe kapatılacak

Pazar günü düzenlenecek, “Tırmanma Şampiyonası” nedeniyle 08:00 – 13:30 saatleri arasında  Kaplıca – Kantara yolunun  trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığı, pazar günü düzenlenecek  “Tırmanma Şampiyonası” nedeniyle 08:00 – 13:30 saatleri arasında  Kaplıca – Kantara yolunun  trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü 8:00 – 13:30 saatleri arasında  bu güzergahı kullanacak sürücülerin, Mersinlik – Kantara yolu veya alternatif yolları kullanmaları istendi.
 
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından  pazar günü, 10:00-13:30 saatleri arasında İskele’de Kaplıca – Kantara yolu üzerinde, “2019 Tırmanma Şampiyonasının 4. Yarışı” düzenlenecek.

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