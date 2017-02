Tıra gizlenerek KKTC’ye geldi...

Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanında tıra gizlenerek Mağusa Limanına gelen ve KKTC’ye kaçak olarak girmeye çalışan Suriye uyruklu M.E. gümrük memurları tarafından tırda gizlenmiş vaziyette tespit edildi. Tır içerisinde gizlenerek KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı M.E. ile tır şoförü K.A. tutuklanırken, zanlı M.E.’i almak için Mağusa Limanında bekleyen H.U. da tespit edilerek tutuklandı. “Suç işlemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı M.E., K.A. ve H.U. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Tırda arama yapan gümrük memurları tarafından fark edildi...

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Keleş, Suriye uyruklu zanlı M.E.’in Mersin Limanında Altındağ Lojistik isimli şirkete ait LE 967 plakalı tırın şoförlüğünü yapan zanlı K.A.’nın yardımı ile konu tır aracın yatak bölümüne gizlenerek Güzelyurt isimli yük gemisiyle 13 Şubat tarihinde Mağusa Limanına geldiğini ve muhaceret işlemini yaptırmadan gümrük memurları tarafından tırda yapılan arama neticesinde tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde zanlı H.U.’ın ise Mağusa Limanı içerisinde zanlı M.E.’i alıp istediği yere bırakmak için beklediğinin tespit edildiğini belirten Keleş, zanlı H.U.’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve mesele ile bağlantısı olan 1 kişinin daha arandığını belirten Keleş, her 3 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı M.E., K.A. ve H.U.’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.