TESLİM OLDU, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Solomos Apostolidis'in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki E.Ş, Türkiye’de teslim oldu ve suçunu itiraf etti.
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Kıbrıslı Rum, 65 yaşındaki Solomos Apostolidis'in öldürülmesi meselesi ile ilgili olarak aranan zanlı E.Ş. (E-22) bugün akşam üzeri Türkiye'de Yalova Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Ada’ya “turist” olarak gelen ve kuzeydeki korkunç cinayetin ardından yurt dışına kaçan E.Ş, suçunu da itiraf etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Zanlı E.Ş. vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Solomos Apostolidis'i öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” dendi.
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