Tekne yan yattı: 175 Suriyeli İskele’de

Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın , 69 çocuk ve 76 erkekten oluşan toplam 175 kişinin bulunduğu Suriye uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı. Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilen Suriyeliler İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşındı.

Söz konusu sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek. Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, Iskele Kaymakamlığı ve Islele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışıyor.

Bu sabah saat 03.30 sıralarında meydaa gelen olayla ilgili polis soruşturması sürüyor

Yeşilırmak'tan yardım çağrısı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yardım çağrısı yaptı:

Tüm belde halkımıza duyurulur; Dün deniz kara sularımızdan 150 Suriye uyruklu vatandaş bölgemize yasa dışı yollardan giriş yapmıştır! Aralarında 30'a yakın çocuk var ve kıyafetleri ıslak : ( 1 aylık çocuk bile var... Sizlerden ricam elinizdeki çocuk kıyafetlerinden bu çocuklarımıza bağış yapmanız. Saat 10:00'da Yenierenköy Belediye binasında bağışlar toplanacaktır. İrtibat numaraları: Dursun Bulut: 0542 853 55 47 Pınar Selengin: 0542 884 69 68