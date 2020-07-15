‘Tehdit ve darp’ zanlısı teminata bağlandı

Girne’de meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp" suçlarına ilişkin tutuklanan zanlı Ş.B teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde, zanlı Ş.B’nin kız arkadaşı Ç.K ile aralarında ‘eski erkek arkadaş’ konusunda çıkan tartışma ve kıskançlık sebebiyle adı edileni zorla kaçırıp Taşkent'e götürdüğü, cep telefonu şifresini vermezse aracının torpido gözünde tasarruf ettiğini söylediği tabanca ile kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğu ve şifreyi aldıktan sonra tasarrufundaki cep telefonu ile adı edilenin telefonundaki fotoğraf galerisi, mesaj geçmişini, video ve fotoğrafları çekmiş, akabinde ise adı edileni kolundan, boğazından ve saçından tutup çekerek yerde sürüklemek suretiyle ciddi şekilde darp ettiği iddiasıyla aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis şikâyetin polisin bilgisine 11.07.2020 tarihinde, Ç.K tarafından yapıldığını ve doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Ş.B’nin derdest emri gereği tutuklandığını ve cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.