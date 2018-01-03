TDP'den görme engelli bireyler için sesli kitap

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7 Ocak Erken genel seçimleri için hazırladığı, 12 ana başlık ve 60 sayfadan olan "Katılım Vizyonu Kitabı'nı görme engelli bireyler için sesli kitap şeklinde hazırladı.

Katılım Vizyonu Kitabı'nı stüdyoda sesli olarak kaydedilerek CD'lere aktarıldı ve bu şekilde ülke genelindeki tüm görme engelli bireylere ulaştırılmaya başlandı.

"Katılım Vizonu Kitabı" sesli https://www.youtube.com/watch?v=dTVF96YJTo8 linki ile Youtube kanalından ve https://soundcloud.com/user-675197792-657174076/tdp-katilim-vizyonu-kitabi linkleri ile www.tdpkibris.org resmi web sayfasından dinlenebiliyor.