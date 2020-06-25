TDP ve Sol Hareket’ten Sendikal Platform ve Sağlık Örgütlerinin eylemine destek

Sendikal Platform ve Sağlık Örgütlerinin yarın 19.00’da düzenleyeceği eyleme bazı siyasi partilerden destek geldi, topluma katılım çağrısı yapıldı.

TDP, Sağlık Örgütleri ile Sendikal Platformun yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

Sol Hareket, tüm toplumu Sendikal Platform ve Sağlık Örgütlerinin yarın 19.00’da düzenleyeceği eyleme maskeleri ile birlikte katılmaya çağırdı.



Hızal: “Toplumun yaptığı fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı”

TDP, Sağlık Örgütleri ile Sendikal Platformun yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Sendikal Platform ile birlikte dört sağlık örgütünün, hükümetin toplum sağlığını korumaya yönelik gerekli hazırlıkları yapmadığı ve 1 Temmuz kararının yeninden gözden geçirilmesi için yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP-HP Hükümetinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı almasının yanlışlığına dikkat çekerek, hükümetin 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye karantinasız giriş kararını mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun Pandemi dönemi boyunca eve kapanarak çok büyük fedakarlıklar yaptığını, binlerce kişinin ciddi mağduriyet ve gelecek belirsizliği yaşadığını belirten Hızal, buna karşılık ise Pandemi Hastanesi ile sağlık altyapısının güçlendirmesi gereken hükümetin görev ve sorumluluğunu yerine getirmediğini kaydetti ve “Toplumun yaptığı fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

Gelinen aşamada ikinci dalgaya hazır olunmadığını, kapsamlı epidemiyolojik raporun bile hala hazırlanmadığını kaydeden Hızal, “Bu şartlarda ülkeye karantinasız gelişleri başlatmak hangi bilimsel temele dayanmaktadır. Hükümet yetkilileri de son günlerde yaptıkları açıklamalarda kendilerinin de 1 Temmuzla ilgili endişeleri olduğunu açıklamaktadırlar. Hem bir karar alacaksınız, hem de aldığınız karardan endişe duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Bu nasıl iştir anlamak mümkün değil” dedi.

Hızal, Hükümetin yapması gerekenin kendi aldığı karardan şikayetçi olmak değil, toplumun da endişelerini giderecek karar almak olduğunu belirtti.

TDP Genel Sekreteri Hızal, bu gerçekler ışığında 4 sağlık örgütü ve sendikal platform tarafından, “Maskeni de al gel” sloganıyla yarın yapılacak eyleme destek vereceklerini açıkladı.



Korkmazhan: “Epidemiyolojik rapor hala hazırlanmamıştır”

Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgını boyunca insanların sağlık sistemi ile altyapısının hazırlanması için aylarca evine kapanarak büyük bedeller ödediğini, ancak bugüne kadar sağlık sistemi altyapısını güçlendirme ve Covid-19 salgını ile mücadelede hazır hale gelme yönünde hiçbir hazırlık yapılmadığını söyledi.

Yapımı için söz ve tarih verilen Pandemi Hastanesi’nin temelinin dahi atılmadığını belirten Korkmazhan, hibe edilen cihazların ambarlarda atıl durduğunu ileri sürdü.

Hastanelerdeki yatak ve yoğun bakım odalarının, doktor ve sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olduğuna işaret eden Korkmazhan, şöyle devam etti:

“Doktor ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları güvencesiz, çalışma saatleri belirsizdir. Önleyici ve tedavi süreçlerinde kullanılacak yeterli ilaç yoktur. Test kitleri ve test yapma kapasitesi yetersizdir. Epidemiyolojik rapor hala hazırlanmamıştır.

Bu koşullarda karantina uygulamadan 1 Temmuz'da dışa açılmayı planlayan hükümet, halk sağlığı ile büyük bir kumar oynamaktadır. Salgın Dünya’da halen kontrol altına alınamamıştır. DSÖ yetkilileri salgının büyüyerek yayılmaya devam ettiğini vurgulamaktadır.

Türkiye ne yazık günlük 1500’lere varan vaka sayısı ile Avrupa'da ikinci, Dünya'da beşinci en riskli ülke durumundadır.”

Türkiye'de salgın kontrol altına alınana ve sağlık sistemi altyapısı hazır olana kadar, karantinasız açılma kararından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli tüm adımların süratle atılması gerektiğini kaydetti.

Korkazhan, “Bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, keyfi kararlar alıp halk sağlığını tehlikeye atan, sağlık sisteminin güçlendirilmesi yönünde hiçbir adım atmayan, her gün yeni bir skandal ve yolsuzluğa imza atan UBP-HP hükümeti istifa etmelidir” dedi.