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TDP Parti Meclisi: UBP’ye ret yinelendi

TDP Parti Meclisi: UBP’ye ret yinelendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleşen toplantıda 7 Ocak'ta gerçekleştirilen erken seçimler ile olası hükümet görüşmeleri değerlendirildi.

TDP PM toplantısında şu kararlar alındı:

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) geçtiğimiz akşam almış olduğu; Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar;

TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.     

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