Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Kongresi yapıldı.



TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kongrede Ali Eryıldız başkanlığa seçilirken Yönetim Kurulu da Pembe Yıldırım, Mehmet Çaltınoğlu, Umay Mear, Erkan Mındık, Osman Deviren, Ali Ersuner ve Atakan Gündeğer’den oluştu.



ÖZYİĞİT



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kongrede yaptı konuşmada, varılacak olası anlaşmayı anlamlı kılacak ve yaşatacak olanların adadaki gençler olduğunu vurguladı.



Ülkenin gerçek bir barış adası haline gelebilmesinde gençlerin çok önemli rolü olduğunu belirten Özyiğit, "Kıbrıs'ı gerçek bir barış adası haline ancak gençler dönüştürebilir" dedi.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit uzunca bir süre sonra Mağusa'da yeniden gençlik örgütü kurduklarını ifade ederek, görev alanları kutladı.



Özyiğit, TDP'nin tıpkı TKP ve BDH gibi, Kıbrıs'ta barış, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, gençlerin göç etmek zorunda kalmayacakları, kendi yurtlarında iş, istihdam olanakları bularak insanca yaşayabilecekleri bir düzen yaratma mücadelesi verdiklerini söyledi.



Arzuladıkları hedeflere ulaşmada, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümünün önemine dikkat çeken Özyiğit, "Sevgili gençler, çözümü bulmak bizim görevimiz olabilir, ancak bunu kalıcı barışa dönüştürecek olan sizlersiniz. Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Latin kısacası tüm gençler olarak el ele vererek, geleceğe birlikte yürürseniz, bir daha bu adaya acı, kan ve gözyaşı uğramayacaktır" dedi.



ERYILDIZ



TDP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanlığı’na seçilen Ali Eryıldız, ekibiyle birlikte aldıkları bayrağı daha ileri taşımak için canla başla çalışacaklarını söyledi.



Eryıldız, eşitlik ve demokrasiden yana taraf olan tüm örgütlerle işbirliğini arttıracaklarını, her rengi kucaklayacaklarını, düşünce özgürlüğüne önem vermeye devam edeceklerini belirtti.



Eryıldız, kimsenin etnik kökeninden, dilinden, dininden, cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğramasına izin vermeyeceklerini, herkes için eşit ve adil bir düzen yaratma mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.



Eryıldız , “Kıbrıs sorununda gelinen aşamada gençlerin dahil olmadığı bir çözüm asla barışı var edemeyecek” dedi.







