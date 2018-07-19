TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay adaya geliyor

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini 20 Temmuz kutlamalarına katılmak üzere yarın KKTC’ye yapacak.

Başkent Lefkoşa'daki tören ve etkinliklere katılacak Oktay, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarında Başkan Erdoğan'ı temsil edecek.

Fuat Oktay, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da eşlik edecek.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Levent Gök, CHP Milletvekili Yunus Emre ve İyi Parti Milletvekili Aydın Adnan da törenlere katılmak üzere KKTC’ye gelecek.