Tazminat için Türkiye'nin AB ülkelerindeki taşınmazları aranacak

Kıbrıslı Rum Soleas ailesi üyelerinin, Girne’de bulunan eski taşınmaz malları konusunda güneyde yer alan Girne Kaza Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açtıkları davada Türkiye aleyhine tazminat kararının verilmesinin ardından, aileyi temsil eden avukatların, Türkiye’nin AB ülkelerindeki taşınmazlarını arama çalışması başlattıkları bildirildi.

Politis gazetesi, Kleanthus Soleas, Yoannis Soleas, Avgi Soleas Haralambidu ve Elli Soleas Kostas isimli kardeşlerin, 1974 öncesinde Girne’de ailelerine ait olan taşınmazlar için Türkiye aleyhine kullanım kaybı ve taşınmazın iadesi davası açtıklarını, Girne Kaza Mahkemesi’nin ise Türkiye’nin 72 milyon 423 bin 772 Euro tazminat ödemesine karar verdiğini hatırlattı.

Habere göre, ailenin avukatları söz konusu kararın ardından yaptıkları açıklamada, tazminat miktarının elde edilebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ait AB ülkelerinde bulunan taşınmazların aranması çalışmasının başladığını belirtti.

Aileyi temsil eden avukatlardan biri olan Simos Angelidis açıklamasında, tazminat kararının uygulanabilmesi adına Türkiye’nin AB ülkelerinde bulunan taşınmazlarına el konulması amacıyla başlatılan sürecin bir-iki yıl içerisinde sonuç vermesini beklediklerini ifade etti.

Angelidis, bulunacak taşınmazın Türk devletine ait olması gerektiğinin altını çizdi.