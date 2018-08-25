Tavuk artık daha pahalı

3 TL ZAM… Geçtiğimiz hafta Kırnı Piliçleri bütün tavuğun birim fiyatı 12,93 TL iken bu hafta 3 TL’lik artış ile 15,51 TL oldu.

Erkan MINDIK-Salih ARICI



Uzun zamandır 12,39 TL’den tüketiciye ulaşan bütün tavuğun fiyatı zamlandı, 3 TL’lik zam ile 15,51 TL’ye yükseldi.

YENİDÜZEN’de her hafta düzenli olarak yayınladığımız Alışveriş Sepeti’nde bu hafta yeniden Lefkoşa’daki marketleri kıyasladık.

Erülkü, Önder, Reis ve Metropol gibi büyük süpermarketlerde yaptığımız araştırmada et, sebze, temizlik ürünleri, bebek ürünleri, temizlik ilaçları ve süt gibi her evin temel ihtiyacı olan ürünlerin fiyatlarını inceledik.

En büyük fiyat farkı et reyonlarında ortaya çıkarken, buna karşın sebze fiyatlarında çok fazla fark görülmedi. Market ürünlerinde ise bazı değişken ücretler yine göze çarptı.

Erülkü, Önder, Reis ve Metropol’de fiyat araştırması yapan YENİDÜZEN, bu hafta ilgili firma izin vermediği için Lemar Süpermarket’i yaptığı kıyaslamaya katamadı.

Tavuğa yüzde 20 zam

Uzun zamandır 12,39 TL’den tüketiciye ulaşan bütün tavuğun kilosu dövizin seyriyle hareketlenerek 3 TL’lik zam ile 15,51 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta alışveriş sepetine giren Kırnı Piliçleri bütün tavuğun birim fiyatı 12,93 TL iken bu hafta 15,51 TL oldu.

E’ler Piliç’in kilosu ise yüzde 23 zam oranı ile 16,25’ten 19,95’e yükseldi.

Kırnı Piliçleri, E’ler Piliç ve Hindi ile Taşkent Tavukçuluk olarak ülkedeki üç üretici firmanın da bütün tavuk birim fiyatlarına zam geldi.

Ortalama 3 TL’ye yakın artışa rağmen yine de en ucuz et olarak beyaz et olan tavuk eti oldu.

Sektördeki en büyük giderin yem, elektrik ve işçilik olduğunu işaret eden bazı üreticiler, bu kalemlere son aylarda yüzde 50’ye yakın zam geldiğini, bu yüzden fiyat artışına gidildiğini, zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.