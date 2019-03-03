TATLISU'da "OT FESTİVALİ"

Festival saygı duruşunun ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ve askeri ve sivil diğer bazı yetkililer de katıldı. Açılış töreni kukla ve illüzyon gösterileriyle devam etti.

ORÇAN: “KİMYASALLARLA BESLEMEK YERİNE DOĞANIN BAHŞETTİĞİ GÜZELLİKLERDEN YARARLANILMALI”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğal yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla böylesi bir festival düzenlediklerini kaydederek, sentetik ve kimyasal ürünler neticesinde kanser vakalarının arttığını belirtti.

Orçan, gelecek nesillerin kimyasallarla beslemek yerine doğanın bahşettiği güzelliklerden yararlanmasının önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek konuşmasının ardından Orçan’a plaket takdim ederek, düzenlenen böylesi festivallerin KKTC’nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

ERHÜRMAN: “ÜLKEDEKİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE GASTRONOMİSİ ADA’NIN KÜLTÜR ZENGİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman da bu haftadan itibaren her hafta sonu benzer festivallerin düzenleneceğini kaydederek, Tatlısu Festivalinin herkes için özel bir anlamı bulunduğunu kaydetti. “Bizim bu ülkede ot diye andığımız ama hepsi yıllardır bu ülkede çeşitli yemeklerde kullanılmış şu anda aslında Kıbrıs gastronomisinin bir parçası haline gelmiş doğadan toplanan ürünlerden bahsediyoruz” diyen Başbakan Erhürman, söz konusu ot ve bu otlardan yapılan yemeklerin de turizmde yer alması gerektiğini vurguladı.

Ülkede kaç çeşit yenilebilir bitki ve ot çeşidi olduğuyla ilgili ellerinde tam bir rakam olmadığını ve bunun araştırılması gerektiğini ifade eden Başbakan Erhürman, ülkedeki bitki çeşitliliğinin ve gastronomisinin Ada’nın kültür zenginliğini gösterdiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, “Bu bize adamızın zenginliğini gösteriyor, bu, adamızın kültür tarih sanat ve gastronomisiyle dünyaya sunacak, anlatacak gösterecek çok şeyi olduğunu gösteriyor” diyerek, ülkedeki kültürel zenginliği görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

AKINCI: “TATLISU FESTİVALDE İKİ TANE MARKA TAŞIYOR; OT KÜLTÜR VE HARNUP FESTİVALİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ülkede en yağışlı yıllardan birini geçirdiklerini kaydederek, “bu yağmurlu havada festival olacak mı diye tereddüt ettim ama şu sonuca vardım yağmur berekettir bu bereketini istiyoruz mademki, e biraz sıkıntı da verirse sıkıntısına da katlanacağız” dedi.

Güneşli havalarda festivale katıldıkları gibi yağmurlu havalarda da katılacaklarını dile getiren Akıncı, Tatlısu’nun festivalde iki tane marka taşıdığını bunlardan birinin ot kültür, diğerinin ise harnup festivali olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekiler festivali gezerek otlardan yapılan yemeklerin tadına baktılar.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı festivalde, Judo gösterisi için çalışma yapan öğrencileri de halı sahada ziyaret etti. Etkinliğe katılan yabancı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Akıncı ile toplu fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 3. Tatlısu Uluslararası Sanatçılar Buluşması kapsamında Türkiye, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, KKTC, Slovenya, Arnavutluk’tan sanatçıların Tatlısu’da yaptığı resimlerden oluşan resim sergisini de ziyaret etti.