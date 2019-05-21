Tatar: "Oy birliği ile HP ile koalisyon"

HP ile kolalisyonun kounşlacağı UBP Parti Meclis'i toplantısı başlıyor.

Az önce Ersin Tatar Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne geldi.

Merkez'de kalabalık bir UBP'li grub Tatar'ı karşıladı.

Ersin Tatar: “Hızlı bir süreç yaşıyoruz. HP’nin çekilmesi ile 4’lü koalisyon bozuldu. HP ile birtakım detaylar konuşuldu. Bir uyum içinde buluştuk. Hükümet protokolü ortaya çıktı yarın sabah Meclis’te imzalanarak kabine Cumhurbaşkanı’na sunulacak. HP ile bir uzlaşı görülmektedir.

Saat: 21:10

Tatar: Parti Meclis'inde oy birliği ile onay verdik. Yarın sabah hükümet protokolü imzalanacak. Akabinde de Cumhurbaşkanı'na başvurada bulunulacak.

"Serdar Denktaş bana ulaştı. Zam yapılması lazım dedi. Şu anda bu hükümeti yapması gereken bir zammı yeni hükümete bıraktılar. Tufan bey yeni zammı imzalamamış"

"Ekonomik protokol gündemde. İlk işimiz buna bakmaktır. İlk yapılacak iş o dur. "

"Yarın saat 11'de Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak"