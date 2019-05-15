Hükümet kurma çalışmaları gündemiyle parti ziyaretlerini sürdüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, yanındaki heyetle bu günkü üçüncü ziyaretini Demokrat Parti’ye gerçekleştirdi.

Saat 14.10'da başlayan toplantı yarım saat sürdü. DP heyetinde DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, Milletvekili Koral Çağman, Tatlısı Belediye başkanı Hayri Orçan, DP Genel Sekreter Yardımcısı Hande Kayasal ve Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu gibi isimlerin yer aldı.

UBP Genel Başkan Ersin Tatar’a UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile UBP Milletvekilleri Nazım Çavuloğlu, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova eşlik etti.

Tatar: “Henüz, HP ile uzlaşma durumu yok”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, memlekette ekonomik bir krizin bulunduğu, o nedenle bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, hükümet için alternatiflerin belli olduğunu, bunların, UBP- HP veya UBP- CTP veya erken seçim için seçim hükümeti olduğunu, başka alternatif bulunmadığını yineledi.

“İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirdik. Maliye ve ekonomik durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Memlekette ciddi kriz var. Sayı itibariyle CTP, HP ya da seçim hükümeti ile seçime gidilmesi alternatifi var. Temaslar yapılıyoruz. HP ile uzlaşma durumu yok. Algı öyle yaratılmış olabilir. Bundan sonra TDP ve YDP’yi ziyaret edeceğiz. Alternatifler üzerinde fikir alışverişinde bulunacağız. Girişimlerimizi sürdüreceğiz. Halka sesleniyorum; herkes sorumluluğun bilinci içerisinde, haddin bilerek hareket etmeli. Büyük kriz, mali kriz var var. Hükümet boşluğu hoş değil. Hükümet istifa etti, yeni hükümet kurulana kadar ne istihdam, ne kredi verilmemeli. Bunlar doğru değil. Bunu Serdar Bey’e de aktardım. Denktaş, adil bir kişidir. Gerekli talimatları vermelidir. 15 gün içerisinde alternatifler üzerinde çalışacağız. Eğer olmazsa görevi iade ederiz.”

UBP-HP koalisyonu beklentisinin yüksek olabileceğini belirten ancak “HP ile herhangi bir uzlaşma durumumuz yoktur” diyen Tatar, “Herkes sorumluluğunun bilinci içerisinde ve haddini bilerek, …ben bu pozisyondayım daha güçlüyüm, daha fazla koparayım noktasında olmamalıyız, çünkü büyük bir kriz, mali sıkıntılar var” şeklinde konuştu.

“Bu boşlukta herhangi bir icraatın olmaması gerekir”

Tatar ayrıca, dörtlü hükümet tarafından başlatılan, istihdam yapılması, kredi verilmesi veya kamu bankası yönetim kurulları üyelerinin görev sürelerini üç yıla çıkaracak tüzük değişikliği yapılması çalışmalarıyla ilgili, dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulana kadar yaşanacak olan boşlukta “herhangi bir icraatın olmaması gerektiğini” kaydetti.

Denktaş: Elinizi çabuk tutun, hayat devam ediyor

“Hükümet kurma görevini almış alan Tatar ve UBP’ye hayırlı olsun diyerek, başarılar diliyorum. Genel beklenti UBP-HP’nin koalisyon kurması beklenir. Tatar bütün siyasi partilerle görüşmelerine devam edecektir. Bugün ilk gün… Kendisine başarılar diliyorum. Ülkenin hayrına ne olacaksa işler ona varsın. Ülkenin, maliyenin durumu ile ilgili bilgi aktardım. Bundan sonrası sorumluluk UBP’de. Tatar’ın omuzlarında büyük yük var. Ülkenin daha iyiye gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar erken sonuca ulaşılırsa, ülke için hayırlı olur. Elinizi çabuk tutun, hayat devam ediyor.”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise, görüşmede maliyenin durumu ile ilgili bilgi aktardığını, DP’nin Meclis oturumlarında “sorumlu muhalefet anlayışıyla ülkenin daha ileriye gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır” olacağını söyledi.

Denktaş ayrıca, dörtlü koalisyonun sona ermesiyle genel beklentinin UBP-HP koalisyonunun kurulması yönünde olduğunu ifade etti.

Denktaş, hükümet ile ilgili genel beklentinin UBP-HP koalisyonu olduğunu söyledi, Tatar’a “elinizi çabuk tutun, hayat devam ediyor” dedi.