Taşkent-UKÜ yolu için eylem

Yıllardır trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit edden Taşkent-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yolundaki sorunların hala giderilmediğini protesto edecek olan Taşkentliler, bu sabah saat 07.00’de güzergah üzerinde eylem yapacak.

Bölge Muhtarlıkları öncülüğüne yarın sabah saat 07.00’de yol üzerinde düzenlenecek olan eylemde, Taşkent-UKÜ yolundaki sorunlara dikkat çekilecek.

Yoldaki sıkıntıları yıllardır dile getirdiklerini fakat sadece ‘yama yaparak’ geçici çözüm üretildiğini işaret eden Yukarı Taşkent Muhtarı Dymruş Aşandır, yoldaki kusurların giderilip, güzergahta yol güvenliği sağlanıncaya dek eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.