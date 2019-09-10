Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop- Bank) 60. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.

“Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen resepsiyona, Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakanlar ve milletvekilleri, üst düzey yetkililer, bankanın yönetim kurulu üyeleri, banka çalışanları ve emeklileri olmak üzere kalabalık bir topluluk katıldı.

Gece, Folk-Der ekibi birbirinden muhteşem dans şovları ile halk danslarından oluşan gösterileriyle başladı. Ardından Koop-Bank ile ilgili film gösterimi gerçekleştirildi.

Konuşmaların yapıldığı gecede, kapanışı Türkiye’nin tanınmış şarkıcılarından “Hadise” yaptı.

Ataman: “Bilanço büyüklüğümüz 7 milyar TL’yi aştı”

Resepsiyonda ilk konuşmayı yapan K.T. Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, geçmişten günümüze Kooperatif Merkez Bankası’nı anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Koop-Bank’ın günün gereği olarak rekabetle yaşamayı,ve rekabetle uyum göstermeyi bilen bir banka olduklarını belirten Ataman, “bilanço büyüklüğümüz 7 milyar TL’yi aştı. KKTC Bankacılık sektörünün % 20’lik kısmı olan bu rakam, bankamızı sektör lideri olarak konumlandırdı” dedi.

Ataman, “En zor zamanlarında halkının yanında olmayı bir borç bilen Koop-Bank’ın bugün portföyündeki 125 bini aşan müşteri sayısı, ülkemizdeki toplam birikimin beşte birine karşılık gelen 6.5 milyar TL’ye yaklaşan mevduat hacmi, halkımızın bankamıza duyduğu güven ve bağlılığın en önemli göstergesidir” şeklinde konuştu.

Kanan: “Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk”

Daha sonra Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan konuşmasını gerçekleştirdi. Bankacılığın güven işi olduğunu belirten Kanan, “birikimleri ve alın terini emanet ettiğiniz kuruluşun güvenilirliği her şeyden önemlidir. Bu güvenin tesis edilmesinde, kooperatif ruhu ile, bir olmayı, biz olmayı başardık. Koopbank bu güveni yalnızca bankacılık faaliyetleri ile değil, ayni zamanda ülke insanına bu 60 yılda kattıkları ve kazandırdıkları ile de tarihsel bir görevin bir parçasıdır. Bankamızın geçmişine baktığınızda, köylünün, çiftçinin, hayvancının, memurun en zor zamanlarında yol arkadaşı olmayı başardığını görürüz. Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” dedi.



Tatar: “Öz varlıklarımız siyasetin insafına bırakılmamalı”

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasına 60 yıldır bankaya emeği geçenleri tebrik ederek başladı. Kooperatif Merkez Bankası’nın Kıbrıslı Türkler’in öz varlığı olduğunun altını çizen Tatar, “Bu öz değerler, öz varlıklar hiçbir zaman siyasetin insafında olmamalı. Yasalarımızda göre, Merkez Bankası’nın uyguladığı bir takım tüzüklere göre, kurallara göre yaşatılmalı” dedi.

“Bizlerin görevi bu kurumu daha da güçlendirmek” diyen Tatar, Kooperatif Merkez Bankası’nın ekonomik sıkıntılara rağmen alınacak tedbirlerle birlikte, hükümetin üzerine düşenleri yapmasıyla beraber kurumun güçleneceğini, yan kuruluşların ekonomik akıl ile yönetilmesi ve bir bütün olarak ülke ekonomisine hizmete devam edeceğini belirtti.