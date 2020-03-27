‘Talep var, 3. uçuş gündemde yok’

300 ÖĞRENCİ LONDRA’DA… KKTC İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, şuan Londra’da kayıtlı, burs almayan 150, toplamda ise 300’e yakın öğrenci olduğunu belirtti. Ailelerinin isteği ile 20 öğrencinin adaya dönüş için başvuru yaptığını ancak üçüncü bir ‘Charter’ uçağın açılması gibi resmi bir bilginin olmadığını söyledi.

Devrim DEMİR

Kuzey Kıbrıs İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper şu anda İngiltere’de bulunan 300’e yakın Kıbrıslı Türk öğrenciden 20’sinin ‘dönüş için’ başvuru yaptığını belirtti.

İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’den KKTC'ye üçüncü bir uçakla ilgili resmi bir bilgi olmadığını belirtti.

Harper, 20 ve 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ‘Charter’ uçuşları ile ilgili birçok öğrencinin başvuru yaptığını tek tek kayıtlarının alındığını belirtti.

Harper, bu iki uçuşun ardından 20 öğrencinin daha okullarının kapanması ve ailelerinin isteği doğrultusunda gitme kararı aldıklarını da kaydetti.

Harper:”Yaklaşık 300 çocuğumuz daha var burada”

YENİDÜZEN’e konuşan Kültür Ataşesi Metin Harper, geçtiğimiz hafta ‘Charter’ uçuşlara başvuran tüm öğrencilerin hepsinin KKTC’ye uçuşunun gerçekleştiğini kaydetti.

İki ayrı uçuşun gerçekleştiğini ifade eden Harper, şuan Londra’da kayıtlı burs almayan 150 öğrenci, toplamda ise 300’e yakın öğrencinin İngiltere’de olduğuna değindi.

Başvuranların hepsinin uçuşu olduğunu da belirten Harper, daha sonra fikir değiştiren, ailelerinin isteği ile 20 öğrencinin KKTC’ye dönüş için başvuru yaptığını şu an için sayının değişme olasılığı olduğunu ancak üçüncü bir ‘Charter’ uçağın açılması gibi resmi bir bilginin olmadığını söyledi.

Londra’da eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenci Çağlar Davutoğlu YENİDÜZEN’e konuşmuştu…

“Ülkemize dönmek için bize yardım edin"

Londra’da doktora yapan Çağlar Davutoğlu, gerçekleşen charter uçuşlardan son dakika haberleri olduğunu kendiyle birlikte şuan İngiltere’de çok sayıda gencin kaldığını ifade etmişti.

Londra Ataşesi ile görüşme yaptıklarını, kendi imkânları ile geri dönme talebinde bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, karşılığında kendileri için uçak kaldırmanın mümkün olmadığı cevabını aldıklarını ifade etmişti.

Çok ciddi psikolojik baskı altında olduklarını kaydeden Davutoğlu, "sınavlarımız vardı charter uçuşlardan son dakika haberimiz oldu. Yetişip hiç bir şey yapamadık. Burada kaldık, şartlar kötüye gidiyor; bir haftadır kaldığımız evlerde izole oluyoruz. Ailelerimize gitmek istiyoruz. Şartlar neyse uygulamaya hazırız, sesimizi lütfen duyun. Burada işler kötüye gitmeden ülkemize dönmek için bize yardım edin" şeklinde sesini duyurmaya çalıştı.