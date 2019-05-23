Talat: Bu filmi görmüş, kabuslarla uyanmıştık

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, UBP-HP Koalisyonu ile ilgili değerlendirmede bulundu, “bu filmi kaç defa görmüş, rüyalarımızdan kabuslar görerek uyanmıştık” dedi.

Talat, Başbakan Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunundaki Kıbrıs Türk politikasını Cumhurbaşkanının yürüttüğünü unutarak, ‘UBP destekli Dışişleri Bakanı’nın’ Kıbrıs politikası belirleyeceğini sandığını da kaydetti.

Talat’ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle: “Çok zor da olsa (!) yeni hükümet kuruldu. Hayırlı olsun. Benim şaştığım, sanki yepyeni bir dönem başlıyormuş gibi, basın camiasının heyecanla önerilerini dizmesi ve yüksek beklentilerini dile getirmesi. Halbuki bu filmi kaç defa görmüş, rüyalarımızdan kabuslar görerek uyanmıştık! “Bir de Sayın yeni Başbakan, Kıbrıs sorunundaki Kıbrıs Türk politikasını Sayın Cumhurbaşkanının yürüttüğünü unutarak, UBP destekli Dışişleri Bakanının Kıbrıs politikası belirleyeceğini sanıyor veya iddia ediyor!”