Taksiler hariç, toplu taşıma durdu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla taksiler hariç kamu araçları ile yapılan tüm toplu taşıma faaliyetlerinin 27 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bu kısıtlamaya taksilerin dahil edilmediği belirtilirken, bu süreçte çalışacak taksi şoförlerinin maske ve eldiven takması ve tüm taksilerin günde en az 3 kere dezenfekte edilmesi mecburi olduğu duyuruldu.

Açıklamada, “Bu süre zarfında taksimetre kullanılmaması, belirlenen fiyat tarifesi haricinde ücret talep edilmesi ve benzeri durumlar çok sıkı denetlenecek olup tespit edilmesi halinde ciddi yaptırım uygulanacaktır. Bu çerçevede her türlü uyarı ve ihbar için 7/24 esasında hizmet veren 1181 Alo Ulaşım hattının aranması önemle rica olunur” dendi.