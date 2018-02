Turist vizesiyle adada bulunan “eski bir sporcunun” 114 miligram alkol tesiriyle, kendisini istediği yere götürmediği için taksici Şahin Karaçor’ı omurga kemikleri kırılana kadar dövdüğü iddia edildi



Türkiye’de klasik body sıkleti birincisi ve milli sporcu olduğu öğrenilen C.T dün sabah mahkemeye çıkarılarak aleyhine 2 gün ek tutukluluk alındı Şahin Karaçor’un taksici arkadaşları ve yakınları mahkemede toplanarak, zanlı C.T.’ye tepki gösterdi

Didem MENTEŞ

Girne’de yaşanan şiddet olayında tüyler ürpertti, turist vizesiyle adada bulunan C.T’nin, bir taksiciyi “omurga kemikleri kırılana” dek dövdüğü açıklandı.

C.T’nin 114 miligram alkol tesiriyle, kendisini istediği yere götürmediği için taksici Şahin Karaçor’a hakaret ederek omurga kemiklerini kırana kadar dövdüğü iddia edildi.

39 yaşındaki C.T., polis tarafından tutuklandı. Taksici Karaçor’un omurga kemiğini kırarak vahim zarara uğrattığı ileri sürülen zanlı C.T dün sabah mahkemeye çıkarılarak aleyhine 2 gün ek tutukluluk alındı. Olay esnasında 114 miligram alkollü olduğu tespit edilen ve adada ‘turist’ vizesiyle bulunan zanlı C.T.’nin, Türkiye’de klasik body sıkleti birincisi ve milli sporcu olduğu öğrenildi.

Bu arada Şahin Karaçor’un taksici arkadaşları ve yakınları dün Girne Kaza Mahkemesi’ne gelerek, zanlı C.T.’ye tepki göstererek protesto etti.

Mahkeme sonrası açıklama yapan Birleşik Taksiciler Birliği “can güvenliğimiz yok” diyerek, Hükümet yetkililerine de seslendi.

5 suçlama getirildi

Zanlı C.T. dün Girne Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Mustafa Atakara ve zanlı C.T.’nin avukatı mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yağız Kol’u mahkemeye tanık olarak dinletti. Kol, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Polis memuru Kol, zanlı C.T.’nin 10 Şubat’ta meydana gelen ‘vahim zarar”, ‘ciddi darp’, ‘rahatsızlık’, ‘sarhoşluk’ ve ‘ithal-i lisan’ suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını açıkladı.

Omurga kemiğini kırdı!

Yağız Kol, olay günü saat 16:00 raddelerinde Girne’de Tarsus Sokak üzerinde zanlı C.T.’nin 114 miligram alkol tesiri altında, kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle, taksici Şahin Karaçor’a hakaret ederek, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine, elleriyle gelişigüzel vurarak Karaçor’u ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Darp sonucu Şahin Karaçor’un bel kısmındaki L-1 omurga kemiğini kırarak vahim zarar uğrattığını aktaran polis memuru Yağız Kol, zanlının makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini de ifade etti.

Taksicinin tedavisi sürüyor

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen Yağız Kol, meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu aktardı. Ayrıca müşteki Şahin Karaçor’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında olup, kontrollerinin devam ettiğini belirten polis memuru, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceği gerekçesiyle 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutukluluk

Savcı Atakara da meselenin şiddet meselesi olduğunu, kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, mahkeme dışında da oluşan kalabalığın dikkate alınmasının önemine vurgu yaparak, tutukluk süresi talebinin verilemesini istedi. Zanlı C.T.’nin avukatı da soruşturma kapsamında tutukluluğa itiraz etmeyeceklerini beyan etti.

Bunun üzerinde Yargıç Gökhan Asafoğulları, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınacak ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı C.T.’nin 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Taksiciler: “Can güvenliğimiz yok”

Yaşanan olayı protesto etmek amacıyla Mahkeme dışında toplanan taksiciler, basın açıklaması yaparak, tepkisini ortaya koydu. “Can güvenliğimiz yok” diyen Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar, taksicilerin uzun süredir birçok sorunu olduğunu, sorunların çözüme ulaşması için birçok çalışmalar ve çağrı yaptıklarını ancak gelmiş geçmiş hiçbir hükümetin bu sorunlara el uzatmadığı için çözüme ulaşılamadıklarını söyledi. Karalar, “Biz bunların içerisinde var olma çabası içerisindeyken, ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışırken bir de bu tip olayların bize yansıması, camiamızda tepki uyandırmıştır” diyerek, bu tip saldırıları sadece Kıbrıs’ın kuzeyinde değil güneyinde de görmekte olduklarını, ancak kuzeyde bu tip voyvodalıkla ve saldırılarla karşılaştıkları zaman daha da rencide olduklarını aktardı.

Hükümete çağrı

Murat Karalar, yeni hükümete de çağrı yaparak, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na büyük bir görev düşmektedir. Sahipsiz bırakılan bu camiaya ivedilikle sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içerisinde bu tip sorunları çözeceğiz. Çözülmediği takdirde birçok radikal kararlar alacağız ve önüne geçemeyecekler. Bunu 9 Eylül 2017’de örneğini görmüşlerdir. Bunun daha da etkili şekilde olacağını bilmelerini istiyoruz. Biz Cuma günü sayın Bakan ile de görüştük. 1-2 gün içerisinde bir randevu verecektir. Bu sorunlarımızı kendisine de yansıtacağız” dedi.

“Cezasının sert bir şekilde olmasını bekliyoruz”

Karalar, “Yaşanan darp olayının sahipsiz kalmamasını istiyoruz. Cezası sert bir şekilde olmasını bekliyoruz. Olmadığı takdirde ve bu kişi serbest kalacaksa biz Ercan Havaalanı’nda bekleyeceğiz. Bunlar buradan kolayca çıkamayacaklar. Bunu da belirteyim ki bu tip olayları yapmaya ve yapacak olanlara da büyük ders olacaktır. Buna da sahip olarak bu camia çıkacak. O yüzden artık taksiciler uyanmıştır” dedi.

“Can güvenliği konusunda bugüne kadar bir çalışması olmamıştır”

Karalar şöyle devam etti: “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu camiaya sahip çıkacaktır. Herkes burada gelip de yatırım yapacak, taşımacılık yapacak diye bir şey yoktur. Bu taşımacılık ayağı ne gazinolardır ne otellerdir ne de seyahat acenteleridir, bu ayak biziz ve biz olacağız. Bunu da bilecekler ki yasal mevzuatta da ne değişiklik gerekiyorsa da yapılacaktır. Can güvenliği konusunda bugüne kadar bir çalışması olmamıştır. Bir komisyon kurulmamıştır. 2007’den bugüne dek bir mesleki sürücü belgesi çıkartmışlardır, 15 kez tüzük değişikliği olmuştur. Ülkeye her gelen taksici olmaktadır. Birçok korsan taşımacılık vardır ve gelen turistlerin kime bindiği de belli değildir. Ancak çanak taksicinin başına patlıyor. Hiçbir çalışma yapılmıyor. Biz elimizi taşın altına elimizi koyuyoruz ama ilgili bakanlık buna uymuyor, yanaşmıyor. Bugüne kadar olmamıştır inşallah yeni Ulaştırma Bakanı bizim bu çağrımıza kulak verir ve bizimle istişare edip çalışırlar. Bizim can güvenliğimiz yoktur…”

Taksiciler: “Devletin bütün taksi camiasına sahip çıkmasını bekliyoruz”

Mahkeme dışında toplanan taksiciler şu açıklamayı yaptı: “Biz taksiciler olarak hiçbir can güvenliğimiz olmadan bütün halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Sadece ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin milli sporcularından C.T. adlı şahıs tarafından aracında oturur vaziyette iken öldüresiye darp edilmesi nedeniyle buraya toplandık. Meslektaşımız Şahin Karaçor’un yalnız olmadığını göstermek için buraya toplandık. Gereken cezanın verilmesini Mahkemelerimizden bekliyoruz. Devletin de bütün taksi camiasına sahip çıkmasını bekliyoruz”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay:

“Darp olaylarının yaşanması kabul edilebilecek bir durum değildir”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay ise yaşınılan darp olayının kabul edilmez olduğunu belirterek, her kesime yönelik şiddet saldırılarının devam ettiğini ve toplumu korumakla yükümlü olanların hala daha toplumsal şiddeti engellemeye yönelik bir uygulamaya gitmemesini eleştirdi. Gözay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde yaşanan toplumsal saldırılar, (her kesime yönelik şiddet) gerek biz taksicilere ve bu toplumda yaşayan herkese yönelik saldırılar devam etmekte peki bunlara rağmen "güvenlik" güçleri, bizi korumakla yükümlü olanlar neden hala daha toplumsal şiddeti engellemeye yönelik bir uygulamaya gitmiyor veya bu konular hakkında her hangi bir araştırma yapılmıyor ülkemizde ondan fazla üniversite mevcutken bilimsel sosyolojik çalışmalar ne durumda?

Taksiciler toplumun nabzını tutan tahsilsiz sosyologlar acaba devlet bizlerin maddi sıkıntıları artık geçtik güvenlik konusunda mesleğimizi güvenlik sorunu çekmeden yapabilmemiz için neden taksicilere de sorunları hakkında ulaşmıyor?

Şiddetin hiç bir şekli kabul edilemez. Muhalefet olmak ya da hükümeti eleştirmek gibi bir derdimiz yok sadece bizlerin de toplum içerisinde işimizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilme derdimiz var.

Yaptığımız işin gecesi ve gündüzü yok bu yüzden bizlerin de artık dikkate alınmasını istiyoruz.

Yetkililere ve halka açık duyurumuzdur. Mesele sadece ekmek parası ya da iş değildir. Haksız rekabet koşullarında bile ayakta durmaya çalışırken bir de bu darp olaylarının yaşanması kabul edilebilecek bir durum değildir”



Polis mahkeme avlusuna atlayan bir kişiye müdahale etti



Mahkeme dışında toplanan taksiciler zanlı C.T.’ye tepki gösterdi