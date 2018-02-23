'TAK gözden geçirilebilir'

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dünyadaki uygulamalara da bakılarak, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) verdiği hizmet ve çeşitliliğinin gözden geçirilebileceğini söyledi.

Özersay, önümüzdeki günlerde bunlara ilişkin bazı adımlar atmayı düşündüklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret etti. Özersay TAK’a gelişinde TAK Müdürü Doç Dr. Neriman Saygılı ve TAK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılandı. TAK Müdürü Saygılı’nın bir buket sunduğu Özersay TAK’ı gezerek personelle de tanıştı.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetin oluşumu ertesinde bakanlığa bağlı kurum, kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade ederek, ziyaretlerde, hem çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını, hem de hükümetin vizyonuna uygun çalışmaların yapılması için görüşleri paylaştıklarını kaydetti.

TAK’ın gerçekten çok önemli bir görev yerine getirdiğini belirten Özersay, her kurumda olduğu gibi TAK’da da hem hizmetin kalitesini, hem de etkinliğinin arttırılabilmesi için yapılabilecekler olduğu düşüncesini dile getirdi.

Yapılacaklar için, hem mali konularda, hem de personel açısından TAK’a destek verilmesi gerektiğine işaret eden Özersay, TAK’ın imkanları çerçevesinde, hem personel, hem de maddi açıdan hükümetleri tarafından destekleneceğini vurguladı.

Dünyadaki uygulamalara da bakılarak, TAK’ın verdiği hizmetin, hem de çeşitliliğinin gözden geçirilebileceğine işaret eden Özersay, önümüzdeki günlerde bunlara ilişkin bazı adımlar atmayı düşündüklerini söyledi.

“Kurum Dışişleri Bakanlığı’na bağlıdır, sadece Dışişleri Bakanlığı olarak bir düşüncemiz var onu yapacağız ” gibi bir yaklaşımı doğru bulmadıklarını ifade eden Kudret Özersay, hükümetin genel vizyonunun bir parçası olarak, uyumluluk içinde bazı adımların düşünüldüğünü belirtti.

Özersay, daha iyi, daha verimli çalışmaların yapılacağı bir TAK’ın mümkün olduğuna inanç belirtti.

AKKOR

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor da, hem yönetim kurulu, hem de çalışanlar adına Bakan Özersay’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

TAK Yönetim Kurulu olarak, vizyon değişikliği ve ajansın daha kaliteli hizmet sağlayabilmesi konusunda Özersay’ın kendileri ile aynı hassasiyeti paylaşıyor olmasından memnun olduklarını dile getiren Akkor, Yönetim Kurulu’nun da bazı projeleri olduğunu belirtti.

Akkor, projelerin karşılıklı birleştirilmesiyle hizmet kalitesini artırılması ve toplumun ajanstan daha fazla faydalanmasının yollarının bulunmasını ümit ettiklerini söyledi.

Bu noktada yönetimin projeleri için hükümetin vereceği katkılara ihtiyaçları olduğunu ifade eden Akkor, TAK’ın altyapı ve personel eksikliği sıkıntılarını dile getirdi.

SAYGILI

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı da, ziyaretten ötürü tüm personel adına Özersay’a teşekkür ederek, Özersay’ın ziyaretinin personele motivasyon olduğunu dile getirdi.

Özersay’ın ajans hakkındaki söylemlerinin çok umut verici olduğuna işaret eden Saygılı, kuruma sahip çıkma adına duyduklarının çok güzel olduğunu kaydetti.

Ajansın stratejik, çok önemli bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Saygılı, ajansın ayakta olması, güçlü olmasının toplumun, Kıbrıs Türk halkının yararına olduğunu vurguladı.