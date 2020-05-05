"Şu anda planlanan uçuş yok"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu ‘seyahat kısıtlamaları’nın sürdüğünün altını çizdi, oluşacak olumlu, olumsuz şartlar durumunda değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

Olağanüstü bu dönemde alınan olağanüstü kararların bazı noktalarda sıkıntı yarattığını bildiklerini ifade eden Atakan, birçok vatandaşımızın dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kaldığına işaret etti, takip sürecinin yürütüldüğü belirtti.

Şu anda Türkiye’de olup KKTC’ye dönmek isteyen ne kadar yurttaş olduğunu da İngiltere’de ne kadar olduğunu da başvuruları çerçevesinde bildiklerini söyleyen Atakan, şu an için ayarlanmış bir uçuş olmadığının altını çizdi.

Ceza Yasamıza göre suç olan bir konunun sosyal medyadan yapılması durumunun ‘suç olmasını ortadan kaldırmadığına’ işaret eden Bakan Atakan, bazı değişikliklerle Ceza Yasası’ndaki bazı eksikliklerin giderilmesi hazırlığında olduğunu belirtti.