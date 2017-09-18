AKEL'in dün yapılan olağanüstü kurultayında Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı olarak belirlendi.

Yapılan kurultayda 963 kişi Malas lehine oy kullanırken, 3 oy da Malas aleyhine kullanıldı.

Bilindiği üzere daha önce DİKO Başkanı Nicolas Papadopulos ve Yurttaşlar İttifakı Başkanı Lillkas da adaylığını ilan etmişti.

Nicos Anastasiadis'in başkanlık adaylığını Ekim ayında ilan edeceği belirtiliyor.