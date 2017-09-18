Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı
Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı

Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı

Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı olarak belirlendi.

A+A-

 

 

AKEL'in dün yapılan olağanüstü kurultayında Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı olarak belirlendi.

Yapılan kurultayda 963 kişi Malas lehine oy kullanırken, 3 oy da Malas aleyhine kullanıldı.

Bilindiği üzere daha önce DİKO Başkanı Nicolas Papadopulos ve Yurttaşlar İttifakı Başkanı Lillkas da adaylığını ilan etmişti.

Nicos Anastasiadis'in başkanlık adaylığını Ekim ayında ilan edeceği belirtiliyor.

 

Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Malas’a büyük destekMalas’a büyük destek“Parti Taban Örgütleri’nde yapılan gizli oylamanın sonucunda katılımcıların yüzde 97’den fazlası Stavros Malas’ın adaylığını destekledi”