Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı
Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı olarak belirlendi.
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AKEL'in dün yapılan olağanüstü kurultayında Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Stavros Malas, AKEL'in başkanlık adayı olarak belirlendi.
Yapılan kurultayda 963 kişi Malas lehine oy kullanırken, 3 oy da Malas aleyhine kullanıldı.
Bilindiği üzere daha önce DİKO Başkanı Nicolas Papadopulos ve Yurttaşlar İttifakı Başkanı Lillkas da adaylığını ilan etmişti.
Nicos Anastasiadis'in başkanlık adaylığını Ekim ayında ilan edeceği belirtiliyor.
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Etiketler : malas, akel, güney seçim
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